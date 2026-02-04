Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 февраля 2026, 14:35 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:22
Кто заменит Гвардиолу. Манчестер Сити составил список тренеров

Алонсо, Сеск Фабрегас, Мареска в списке

04 февраля 2026, 14:35 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

По информации британских СМИ, руководство Манчестер Сити не верит, что тренер Жузеп Гвардиола останется в команде после завершения сезона – независимо от того, какие будут результаты.

Сообщается, что в клубе составили шорт-лист из трех наставников на замену – Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Сеск Фабрегас.

Сложнее всего будет договориться с Алонсо, на которого претендуют и другие клубы, в том числе Ливерпуль.

Мареска после увольнения из Челси является свободным агентом, а Фабрегас успешно тренирует итальянский Комо, но может рассмотреть возможность ухода после нынешнего чемпионата.

Манчестер Сити в АПЛ идет на второй позиции с отставанием от лидера Арсенала в шесть очков.

Манчестер Сити Пеп Гвардиола Хаби Алонсо Сеск Фабрегас Энцо Мареска Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Telegraph
MCD-MEL
На Алонсо претендує Реал? Ви що взяли статтю піврічної давності і тупо перевели і виклали?)) Бо у статті за 2 лютого, там йдеться зовсім про інше))))
Ответить
+5
Перець
Поки що не ці тренери потрібні Ман.сіті,  далі треба шукати 
Ответить
+1
