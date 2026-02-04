Кто заменит Гвардиолу. Манчестер Сити составил список тренеров
Алонсо, Сеск Фабрегас, Мареска в списке
По информации британских СМИ, руководство Манчестер Сити не верит, что тренер Жузеп Гвардиола останется в команде после завершения сезона – независимо от того, какие будут результаты.
Сообщается, что в клубе составили шорт-лист из трех наставников на замену – Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Сеск Фабрегас.
Сложнее всего будет договориться с Алонсо, на которого претендуют и другие клубы, в том числе Ливерпуль.
Мареска после увольнения из Челси является свободным агентом, а Фабрегас успешно тренирует итальянский Комо, но может рассмотреть возможность ухода после нынешнего чемпионата.
Манчестер Сити в АПЛ идет на второй позиции с отставанием от лидера Арсенала в шесть очков.
