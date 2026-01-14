Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Сенегал
14.01.2026 19:00 - : -
Египет
Кубок африканских наций
Сенегал – Египет. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Кубка африканских наций

Сенегал – Египет. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 14-го января, состоится поединок полуфинала Кубка африканских наций, в котором сразятся национальные сборные Сенегала и Египта. Матч пройдет в Танжере, на поле стадиона «Гранд Стад де Танжер», начало в 19:00.

Садио Мане против Мохамеда Салаха. Именно под такой афишей подают достаточно интригующий матч в полуфинале КАН, так как обе команды на явных фаворитов турнира не смахивают, но обе хотят сыграть в будущем финале. И как тут не вспомнить решающий матч 2022 года, когда «фараонов» «Львы Теранги» остановили в шаге от трофея.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Сенегал
14 января 2026 -
19:00
Египет
