Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 18:19 | Обновлено 13 января 2026, 19:18
2417
0

Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Стала известна зарплата украинского вингера Алексея Гуцуляк в житомирском «Полесье».

По информации источника, 28-летний футболист получает около 75 тысяч долларов в месяц. Гуцуляк вместе с Чоботенко был отстранен от основной команды «Полесья».

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на бразильского вингера.

Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Виталий V1lat Волочай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты
Даниил Кирияка Источник: Telegram
