Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье

Стала известна зарплата украинского вингера Алексея Гуцуляк в житомирском «Полесье».

По информации источника, 28-летний футболист получает около 75 тысяч долларов в месяц. Гуцуляк вместе с Чоботенко был отстранен от основной команды «Полесья».

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на бразильского вингера.