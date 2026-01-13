Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц
Стала известна зарплата украинского вингера Алексея Гуцуляк в житомирском «Полесье».
По информации источника, 28-летний футболист получает около 75 тысяч долларов в месяц. Гуцуляк вместе с Чоботенко был отстранен от основной команды «Полесья».
В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» нацелилось на бразильского вингера.
