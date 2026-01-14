ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

В историю киевского «Динамо» 23-летний защитник Василий Буртник войдет как игрок, который в 11 календарных матчах УПЛ был в заявке, но так и не дебютировал за гранда украинского футбола. А после завершения первой части сезона было решено разорвать срок его годичной аренды с тернопольской «Нивой».

В беседе с корреспондентом Sport.ua известный эксперт Олег Федорчук рассказал, кто виноват в очередном провале динамовцев на трансферном рынке:

– Прежде всего, следует напомнить, при каких обстоятельствах в поле зрения динамовцев оказался малоизвестный Буртник. Не буду оригиналом, когда скажу, что в первой части сезона оборона киевлян, особенно в еврокубках, напоминала проходной двор. Не хватало умения киевлянам и в борьбе на «втором этаже».

Вот почему им нужен был игрок, который бы выигрывал верховые дуэли. Кстати, я не думаю, что скауты киевского клуба следили за Василием, когда он выступал за второлиговую «Реверу 1908» из Ивано-Франковска или за перволиговую «Ниву» Тернополь, за которые он сыграл несколько календарных матчей. Это не те команды, чтобы оттуда пригласили в «Динамо».

– Тогда по чьей протекции Буртник все же оказался в Киеве?

– Думаю, тут не обошлось без рекомендации Романа Михайлива – владельца «Нивы». Напомню, что именно Михайлив, который является также президентом спортшколы ФК «Львов», когда-то передал «Динамо» Тараса Михавка. С этим переходом динамовцы угадали, возможно, надеялись, что не ошибутся и в этот раз. Только не учли, что в отличие от Михавка, который набирался опыта, выступая за молодежный состав, от Буртника ожидали взлета сразу в основе.

Убежден, что тогдашний наставник киевлян Александр Шовковский вообще не видел Буртника в игре, ограничиваясь тренировками. Хотя, вспоминается, легендарный Валерий Лобановский часто проводил спарринги, чтобы понять, чего стоят новобранцы «Динамо». В частности, так было в контрольном матче с второлиговым «Нафкомом», которым я руководил, когда динамовцы просматривали легионеров Идахора, Гиоане. А у Буртника, складывается впечатление, такой возможности «засветиться» не было.

– Позиции Буртника резко ухудшились после матча с английским клубом «Кристал Пэлас» в Лиге конференций, когда защитник должен был заменить травмированного Михавка, но на поле так и не вышел из-за проблем с инвентарем или по психологическим причинам.

– Интересно, что Шовковский после матча так и не рассказал, что тогда произошло с Буртником. Но уже было очевидно, что в его истории с «Динамо» не будет счастливого конца. Шовковский уже на Василия не рассчитывал, хотя чемпионат был в разгаре.

– Тогда кто виноват в этом очередном провале динамовцев на трансферном рынке?

– Такие ситуации, когда найти крайнего сложно, часто имеют место в командах, где нет спортивного директора. Может ли кто-то мне подсказать, кто в «Динамо» занимает эту престижную и важную должность? Также очень мешает то, что в «Динамо» Игорь Суркис является владельцем и одновременно президентом клуба. В таких условиях как наказать виновного за глобальные просчеты?

А когда Шовковского у руля сменил Игорь Костюк, Буртник уже мог спокойно собирать чемоданы, потому что было понятно, что новый главный тренер подтянет своих бывших подопечных из молодежного состава, возможности которых он хорошо знал. В итоге, так и произошло.

– Тогда что вы бы посоветовали Буртнику?

– Если честно, то в этой истории больше всего жаль именно его. Буртнику важно не сломаться психологически, доказать, что умеет держать удар. Не жалеть себя на тренировках, скрупулезно анализировать все свои действия. Только тогда у Василия может появиться шанс доказать, что динамовцы, которые его пригласили, ошиблись, не позволив ему проявить себя. А это, поверьте, немалый стимул.