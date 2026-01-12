Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 11:51 |
1726
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода

Василий Буртник выступал в составе «бело-синих» на правах аренды из тернопольской «Нивы»

12 января 2026, 11:51 |
1726
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
ФК Динамо Киев. Василий Буртник

Украинский защитник Василий Буртник покинул киевское «Динамо», где играл на правах аренды. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит тернопольской «Ниве».

Игрок не провел ни одного матча за киевский клуб, однако 19 раз попадал в заявку «бело-синих».

«Сотрудничество ФК «Динамо» (Киев) с центральным защитником Василием Буртником подошло к концу. ФК «Динамо» (Киев) благодарит Василия за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры», – сообщила пресс-служба «бело-синих».

Буртник в своей профессиональной карьере выступал за УФК «Львов», «Прикарпатье», «Нику-05», «Ольховцы» и «Реверу 1905». В августе прошлого года присоединился к тернопольской «Ниве» на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 провел четыре матча в Первой лиге и один поединок в Кубке Украины, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость защитника составляет 150 тысяч евро.

По теме:
Полтава нацелилась на одного из лучших бомбардиров Второй лиги
Костюк возьмет на сборы Динамо 27 украинцев. Легионеры будут позже
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский полузащитник Кривбасса покинул чемпионат Украины
Динамо Киев Нива Тернополь Василий Буртник трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11 января 2026, 23:35 0
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Футбол | 12 января 2026, 07:00 4
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры

Футболист зарабатывает в год 520 000 евро

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 11.01.2026, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Футбол | 12.01.2026, 09:57
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 19:41
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
😂🤡🔵⚪
Ответить
0
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 47
Теннис
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 3
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем