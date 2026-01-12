ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Василий Буртник выступал в составе «бело-синих» на правах аренды из тернопольской «Нивы»
Украинский защитник Василий Буртник покинул киевское «Динамо», где играл на правах аренды. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит тернопольской «Ниве».
Игрок не провел ни одного матча за киевский клуб, однако 19 раз попадал в заявку «бело-синих».
«Сотрудничество ФК «Динамо» (Киев) с центральным защитником Василием Буртником подошло к концу. ФК «Динамо» (Киев) благодарит Василия за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры», – сообщила пресс-служба «бело-синих».
Буртник в своей профессиональной карьере выступал за УФК «Львов», «Прикарпатье», «Нику-05», «Ольховцы» и «Реверу 1905». В августе прошлого года присоединился к тернопольской «Ниве» на правах свободного агента.
В сезоне 2025/26 провел четыре матча в Первой лиге и один поединок в Кубке Украины, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость защитника составляет 150 тысяч евро.
