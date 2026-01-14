Анонс оставшихся матчей Серии А 16-го тура: перенесенные из-за Суперкубка
Четыре поединка, которые пройдут в среду и четверг
Руководство итальянской Серии А все же решило, что лучше сыграть перенесенные из-за Суперкубка игры уже в январе, а не весной, как планировалось. Против были только гранды, которым играть раз в 3-4 дня, но ничего не поделать. Из плюсов: станет немного понятнее ситуация на верхушке. И так, кто же там должен сыграть в оставшихся матчах 16-го тура.
14.01. 19:30. «Наполи» – «Парма». Обе забьют – нет за 1.58
Матч состоится на стадионе «Имени Диего Марадоны» 14 января в 19:30. Главный арбитр Микаэль Фаббри.
«Наполи» вслед за ничьей 2:2 с «Вероной» сыграли с аналогичным счетом и с «Интером». Результат вроде бы неплохой, но не для неаполитанцев. С турнирной точки зрения осталось все как есть и топ-3 верхушка лишь поближе подпустила к себе «Ювентус» и «Рому». Тем и лучше для фанатов Серии А, ведь конкуренция становится еще интереснее. Немного прояснят ситуацию и перенесенные матчи. В «Наполи» пока все стабильно: лазарет переполнен все теми же игроками, пока остаются на третьем месте, а Антонио Конте стандартно буянит и докричался, что получил в прошлом туре красную карточку. Теперь перенесенный матч он пропустит и это еще одна потеря для команды. Основной костяк состава в строю, пора вернуться к забитым голам Расмусу Хойлунду, а в остальном «партенопеи» смотрятся весьма неплохо. Может вернуться Давид Нерес, но это неточно.
«Парма» решает не менее серьезные вопросы и победа против «Лечче» позволила оторваться от зоны вылета уже на 7 очков. Не так радует это, как продемонстрированный характер в предыдущей игре. Пармезанцы традиционно сыграли плохо в нападении, но все же сумели наиграть на 3 очка. Да, помогла красная карточка и автогол, однако после гола Пеллегрино могли забивать еще. Даже без этого уже выбрались со статуса «худшее нападение», но всего лишь на 1 мяч опережая то же «Лечче». Так и не забивают остальные нападающие и вингеры помимо Пеллегрино, а Карлос Куэста сколько не обещал все исправить в нападении, все равно в стрессовых ситуациях пользуется тактикой «загружай на Матео и пусть он решает». Аргентинец вроде и не против, а нынешний сезон для него пока складывается, как потенциально лучший в карьере.
У «Наполи» настал важный момент в календаре: пока соперники не самые сильные и надо обязательно побеждать, ведь дальше пойдет посложнее. В этой игре победа неаполитанцев идет за 1.35, а «Пармы» за 10. Лучше взять ТБ2.5 (1.9) или «Обе забьют – нет» за 1.58.
14.01. 21:45. «Интер» – «Лечче». Фора Интера (-2) за 1.66
Матч пройдет на «Джузеппе Меацца» 14 января в 21:45. Судить будет Фабио Мареска.
Первая ничья «Интера» состоялась в 20-м туре и против принципиального соперника. Особо ничего удивительного в этом нет, да и именно ничейный результат рассматривался достаточно хорошим именно в игре против «Наполи». Учитывая тот факт, что «неррадзурри» выигрывали по ходу матча дважды, то конечно же обиден счет 2:2. Правда не проиграли и то хорошо, да и в лидерах остались. «Интер» ждет относительно спокойный и несложный период в Серии А, который разбавят непростые игры в Лиге чемпионов с «Арсеналом» и «Боруссией» Д. Получил повреждение Хакан Чалханоглу, а Лаутаро не забивает уже второй матч подряд. Интересная статистика: когда Мартинес не отличается, команда стабильно проигрывает! Все 4 матча в Серии А, 2 в ЛЧ и в Суперкубке Италии – статистику поправили только в новом году: вот уже две игры Лаутаро «молчит», но «Интер» выиграл и сыграл вничью. Еще одна хорошая новость для фанатов «нерадзурри». Состав в полном порядке, потому можно продолжить побеждать.
«Лечче» снова проиграл, но в этот раз было достаточно обидно, так как уступили конкурентам за выживание. Еще и так обидно: забили уже на первой минуте, соорудили удачные защитные редуты и неплохо играли до 55-й минуты, когда Ламек Банда прямой ногой уперся в голеностоп соперника и получил красную карточку. Далее как книга пишет: ошибся Тиаго Габриэль и отправил мяч в свои ворота, после чего подача с углового принесла поражение «Лечче». Еще было немало штанг и перекладина, потому второй тайм команда будет вспоминать с ужасом. Ах да, еще и Гашпар сошел с ума и ударил пару раз ногой в живот соперника, за что скорее всего будет дисквалифицирован на несколько матчей минимум. Не поможет в игре и Рамадани, Бериша, а также возможно: Камарда, Жан, Пьерре и Тете Моренте. Состав и без того не идеальный, так еще и проблемы нарисовались с дисквалифицированными и травмированными.
Явное превосходство «Интера» на поле и по котировкам. Впереди плотный график, потому вряд ли миланцы станут сильно напрягаться и максимально громить «Лечче». Интереснее всего смотрится ставка на «Обе забьют – нет» за 1.48, а также можно рискнуть и взять Ф1(-2) за 1.66.
14.01. 19:30. «Верона» – «Болонья». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 1.55
Матч пройдет на «Марк Антонио Бентегоди» 15 января в 19:30. Судить будет Маурицио Мариани.
«Верона» снова проиграла и это после такой красивой игры против «Наполи»! «Лацио» заставил играть по своим правилам, и очередная игра «мастиффов» завершилась с минимумом голов. Такой футбол фанатов уже реально раздражает, но что поделать, если пока команда старается против сильных соперников больше сохранить ворота на замке, а под конец чемпионата уже будут выкладываться по полной. Странное рядом – можно ведь рискнуть уже сейчас, чего до концовки тянуть-то? «Верона» предпоследняя в чемпионате, защита одна из худших, как и нападение. В нынешнем сезоне «мастиффы» намного ближе к вылету, чем всегда – иногда удивляют, но это чрезвычайно редко. Потерь в составе нет, но кроме Орбана и Джиоване особо выделить некого.
У «Болоньи» с подбором игроков нету, однако после победы в Суперкубке над «Интером» команда так ни разу и не выиграла в Серии А. Это уже 5 матчей, с которых всего 2 ничьи и 3 поражения. Далеко не такую игру ждали фанаты, да и понравилось играть в еврокубках, куда «Болонья» может в будущем и не попасть. Для этого надо выигрывать ЛЕ или Кубок Италии, ведь в чемпионате шансов ворваться в топ-6 маловато. Явно будет больше квот на еврокубки, однако там еще «Аталанта» с «Лацио» желают урвать свое, а это весьма сильные соперники. С составом у «Болоньи» проблем нет, просто существуют пока какие-то неприятности с моральной составляющей – просто минимум сыгранности и «химия» неподходящая. Это доказали и в игре с «Комо», где всего несколько секунд не хватило для победы.
Хороший шанс на 3 очка есть как раз в перенесенной игре с «Вероной», где именно «Болонья» считается фаворитом с кэфом на победу 2.12. Должны побеждать и уверенно, потому скорее всего даже ТБ2.5 пробьют за 2.25. ТБ4.5 (1.55) по желтым тоже должно пройти.
14.01. 21:45. «Комо» – «Милан». Тотал больше 2.5 за 2.11
На «Джузеппе Синигалья» 15 января в 21:45 состоится последний матч 16 тура. Судить будет Марко Гуида.
«Комо» прервало свою победную серию в игре с «Болоньей» и в нынешнем сезоне не очень удается команде играть против представителей топ-6 итальянского футбола. На очереди «Милан» и это очередное испытание. Еще ни разу в истории «Комо» не побеждало миланцев и может пора уже прервать пятиматчевую серию на домашнем стадионе? Шансы есть, ведь «россо-нери» не в самой лучшей форме и это стоит признать. Да и положение в подопечных Сеска Фабрегаса обязывает, ведь победа позволит приблизиться к топ-5, а поражение существенно ухудшает позиции в борьбе за еврокубки. Туда уже очень хочется, ведь есть сейчас абсолютно все: потенциал, состав, да и тренер тоже хороший. Из «Реала» ушел Хаби Алонсо, потому и Нико Паса скорее всего дергать не станут, по крайней мере этой зимой.
«Милан» в очередной раз оступился, но благодаря ничье других представителей топ-3, пока «россо-нери» в гонке за чемпионство. Вот победили б «Фиорентину» и отставание от лидера было бы минимальным. Однако хорошо хоть не проиграли, а ведь могли же. При этом, даже отмазаться нет причин, потому как состав в полном порядке, за исключением только Сантьяго Хименеса. Учитывая наличие Фюллькруга, Пулишича, Нкунку, Леау и Салемакерса, то отсутствие мексиканца вообще не должно ощущаться, как существенное. Главный бомбардир не забивает уже 3 матча, в защите ничего не клеится, а лучшим в составе считается 40-летний Лука Модрич! Он же на втором месте по сыгранным минутам в Серии А и это слегка пугает, учитывая солидный подбор игроков у «Милана». Макс Аллегри обещал перемены и весьма интересно, что же произойдет.
Кэф на победу «Милана» 2.45, а на «Комо» 2.83. Очень сложно придется миланцам, ведь их соперник просто так очки отдавать не станет. Что говорить, если аутсайдер это не пожелал делать, а здесь крепкая и достаточно интересная команда с потенциалом. Голы будут? Должны, потому ТБ2.5 можно забирать.
Статистический раздел
Так как это анонс перенесенных матчей 16 тура, стоит лишь вкратце поговорить о статистике, ведь основная часть будет уже совсем скоро, перед 21-м раундом. Однако куда же без их величества цифр – основное стоит обсудить и это всегда актуально. Что там по командной статистике:
- Средний процент владения мячом: «Комо» (60.7%), «Интер» (58.8%), «Рома» (57.6%).
- «Сухие» ворота: «Лацио» (10), «Комо», «Интер», «Милан» и «Рома» по 9.
- Точные передачи за игру: «Интер» (460.3), «Наполи» (454.9), «Ювентус» (453.1).
- Угловые: «Интер» (129), «Аталанта» (116), «Наполи» (106).
- Нарушения: «Верона» (16.9), «Кальяри» (15.7), «Комо» (14.9).
- Желтые карточки: «Кальяри» (50), «Верона» (48), «Фиорентина» (47).
- Красные карточки: «Лацио» (7), «Болонья» и «Парма» по 3.
Перемен в гонке бомбардиров нету, ведь Лаутаро (10) и Пулишич (8) минимум 2 игры не забивали. К ним подбираются Йылдыз, Леау и Чалханоглу, у которых уже по 7. Лучшие ассистенты у «Комо»: Хесус Родригес и Нико Пас отдали по 6 ассистов каждый, а дальше идут представители «Интера» – у Димарко и Бареллы по 5. Что интересно, индекс ожидаемых передач хА у первых по 2.6, а у вторых 5 и 4.3 соответственно. То есть, согласно статистике интеристы острее и создают побольше шансов на гол, а игроки «Комо» хоть и не сильны статистически, зато на двух отдали 12 голевых и это почти половина общекомандных голов – 27. Димарко и Бареллла раздали 10, а команда забила аж 42.
По желтым лидеры Адам Одобер и Марин Понграчич – по 7 у каждого, а Киалонда Гашпар к 6 желтым добавил еще и красную и теперь №1 по грубости в лиге. Последний его фол заслуживает матчей на 3+ дисквалификации, потому скорее всего его в ближайшем будущем на поле не будет. Следующий 21-й тур стартует 16 января и пройдет за 4 дня. Совсем скоро будет анонс и для него, но еще интересно глянуть на матчи перенесенного 16 тура, ведь там играет вся верхушка и потенциальные творцы сенсаций!
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|19
|14
|1
|4
|42 - 17
|14.01.26 21:45 Интер Милан - Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан
|43
|2
|Милан
|19
|11
|7
|1
|30 - 15
|15.01.26 21:45 Комо - Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло
|40
|3
|Наполи
|19
|12
|3
|4
|30 - 17
|14.01.26 19:30 Наполи - Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи
|39
|4
|Ювентус
|20
|11
|6
|3
|32 - 16
|17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома
|39
|5
|Рома
|20
|13
|0
|7
|24 - 12
|18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома
|39
|6
|Комо
|19
|9
|7
|3
|27 - 13
|15.01.26 21:45 Комо - Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо
|34
|7
|Аталанта
|20
|8
|7
|5
|25 - 19
|16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта
|31
|8
|Лацио
|20
|7
|7
|6
|21 - 16
|19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе
|28
|9
|Болонья
|19
|7
|6
|6
|26 - 20
|15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус
|27
|10
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе
|26
|11
|Сассуоло
|20
|6
|5
|9
|23 - 27
|17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино
|23
|12
|Торино
|20
|6
|5
|9
|21 - 32
|18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино
|23
|13
|Кремонезе
|20
|5
|7
|8
|20 - 28
|19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе
|22
|14
|Парма
|19
|5
|6
|8
|14 - 22
|14.01.26 19:30 Наполи - Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина13.12.25 Парма 0:1 Лацио
|21
|15
|Дженоа
|20
|4
|7
|9
|22 - 29
|18.01.26 13:30 Парма - Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта
|19
|16
|Кальяри
|20
|4
|7
|9
|21 - 30
|17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза
|19
|17
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|13 - 27
|14.01.26 21:45 Интер Милан - Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо12.12.25 Лечче 1:0 Пиза
|17
|18
|Фиорентина
|20
|2
|8
|10
|21 - 31
|18.01.26 16:00 Болонья - Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе
|14
|19
|Эллас Верона
|19
|2
|7
|10
|15 - 31
|15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона
|13
|20
|Пиза
|20
|1
|10
|9
|15 - 30
|16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза
|13
