Анонс оставшихся матчей Серии А 16-го тура: перенесенные из-за Суперкубка

Руководство итальянской Серии А все же решило, что лучше сыграть перенесенные из-за Суперкубка игры уже в январе, а не весной, как планировалось. Против были только гранды, которым играть раз в 3-4 дня, но ничего не поделать. Из плюсов: станет немного понятнее ситуация на верхушке. И так, кто же там должен сыграть в оставшихся матчах 16-го тура.

14.01. 19:30. «Наполи» – «Парма». Обе забьют – нет за 1.58

Матч состоится на стадионе «Имени Диего Марадоны» 14 января в 19:30. Главный арбитр Микаэль Фаббри.

«Наполи» вслед за ничьей 2:2 с «Вероной» сыграли с аналогичным счетом и с «Интером». Результат вроде бы неплохой, но не для неаполитанцев. С турнирной точки зрения осталось все как есть и топ-3 верхушка лишь поближе подпустила к себе «Ювентус» и «Рому». Тем и лучше для фанатов Серии А, ведь конкуренция становится еще интереснее. Немного прояснят ситуацию и перенесенные матчи. В «Наполи» пока все стабильно: лазарет переполнен все теми же игроками, пока остаются на третьем месте, а Антонио Конте стандартно буянит и докричался, что получил в прошлом туре красную карточку. Теперь перенесенный матч он пропустит и это еще одна потеря для команды. Основной костяк состава в строю, пора вернуться к забитым голам Расмусу Хойлунду, а в остальном «партенопеи» смотрятся весьма неплохо. Может вернуться Давид Нерес, но это неточно.

«Парма» решает не менее серьезные вопросы и победа против «Лечче» позволила оторваться от зоны вылета уже на 7 очков. Не так радует это, как продемонстрированный характер в предыдущей игре. Пармезанцы традиционно сыграли плохо в нападении, но все же сумели наиграть на 3 очка. Да, помогла красная карточка и автогол, однако после гола Пеллегрино могли забивать еще. Даже без этого уже выбрались со статуса «худшее нападение», но всего лишь на 1 мяч опережая то же «Лечче». Так и не забивают остальные нападающие и вингеры помимо Пеллегрино, а Карлос Куэста сколько не обещал все исправить в нападении, все равно в стрессовых ситуациях пользуется тактикой «загружай на Матео и пусть он решает». Аргентинец вроде и не против, а нынешний сезон для него пока складывается, как потенциально лучший в карьере.

У «Наполи» настал важный момент в календаре: пока соперники не самые сильные и надо обязательно побеждать, ведь дальше пойдет посложнее. В этой игре победа неаполитанцев идет за 1.35, а «Пармы» за 10. Лучше взять ТБ2.5 (1.9) или «Обе забьют – нет» за 1.58.

14.01. 21:45. «Интер» – «Лечче». Фора Интера (-2) за 1.66

Матч пройдет на «Джузеппе Меацца» 14 января в 21:45. Судить будет Фабио Мареска.

Первая ничья «Интера» состоялась в 20-м туре и против принципиального соперника. Особо ничего удивительного в этом нет, да и именно ничейный результат рассматривался достаточно хорошим именно в игре против «Наполи». Учитывая тот факт, что «неррадзурри» выигрывали по ходу матча дважды, то конечно же обиден счет 2:2. Правда не проиграли и то хорошо, да и в лидерах остались. «Интер» ждет относительно спокойный и несложный период в Серии А, который разбавят непростые игры в Лиге чемпионов с «Арсеналом» и «Боруссией» Д. Получил повреждение Хакан Чалханоглу, а Лаутаро не забивает уже второй матч подряд. Интересная статистика: когда Мартинес не отличается, команда стабильно проигрывает! Все 4 матча в Серии А, 2 в ЛЧ и в Суперкубке Италии – статистику поправили только в новом году: вот уже две игры Лаутаро «молчит», но «Интер» выиграл и сыграл вничью. Еще одна хорошая новость для фанатов «нерадзурри». Состав в полном порядке, потому можно продолжить побеждать.

«Лечче» снова проиграл, но в этот раз было достаточно обидно, так как уступили конкурентам за выживание. Еще и так обидно: забили уже на первой минуте, соорудили удачные защитные редуты и неплохо играли до 55-й минуты, когда Ламек Банда прямой ногой уперся в голеностоп соперника и получил красную карточку. Далее как книга пишет: ошибся Тиаго Габриэль и отправил мяч в свои ворота, после чего подача с углового принесла поражение «Лечче». Еще было немало штанг и перекладина, потому второй тайм команда будет вспоминать с ужасом. Ах да, еще и Гашпар сошел с ума и ударил пару раз ногой в живот соперника, за что скорее всего будет дисквалифицирован на несколько матчей минимум. Не поможет в игре и Рамадани, Бериша, а также возможно: Камарда, Жан, Пьерре и Тете Моренте. Состав и без того не идеальный, так еще и проблемы нарисовались с дисквалифицированными и травмированными.

Явное превосходство «Интера» на поле и по котировкам. Впереди плотный график, потому вряд ли миланцы станут сильно напрягаться и максимально громить «Лечче». Интереснее всего смотрится ставка на «Обе забьют – нет» за 1.48, а также можно рискнуть и взять Ф1(-2) за 1.66.

14.01. 19:30. «Верона» – «Болонья». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 1.55

Матч пройдет на «Марк Антонио Бентегоди» 15 января в 19:30. Судить будет Маурицио Мариани.

«Верона» снова проиграла и это после такой красивой игры против «Наполи»! «Лацио» заставил играть по своим правилам, и очередная игра «мастиффов» завершилась с минимумом голов. Такой футбол фанатов уже реально раздражает, но что поделать, если пока команда старается против сильных соперников больше сохранить ворота на замке, а под конец чемпионата уже будут выкладываться по полной. Странное рядом – можно ведь рискнуть уже сейчас, чего до концовки тянуть-то? «Верона» предпоследняя в чемпионате, защита одна из худших, как и нападение. В нынешнем сезоне «мастиффы» намного ближе к вылету, чем всегда – иногда удивляют, но это чрезвычайно редко. Потерь в составе нет, но кроме Орбана и Джиоване особо выделить некого.

У «Болоньи» с подбором игроков нету, однако после победы в Суперкубке над «Интером» команда так ни разу и не выиграла в Серии А. Это уже 5 матчей, с которых всего 2 ничьи и 3 поражения. Далеко не такую игру ждали фанаты, да и понравилось играть в еврокубках, куда «Болонья» может в будущем и не попасть. Для этого надо выигрывать ЛЕ или Кубок Италии, ведь в чемпионате шансов ворваться в топ-6 маловато. Явно будет больше квот на еврокубки, однако там еще «Аталанта» с «Лацио» желают урвать свое, а это весьма сильные соперники. С составом у «Болоньи» проблем нет, просто существуют пока какие-то неприятности с моральной составляющей – просто минимум сыгранности и «химия» неподходящая. Это доказали и в игре с «Комо», где всего несколько секунд не хватило для победы.

Хороший шанс на 3 очка есть как раз в перенесенной игре с «Вероной», где именно «Болонья» считается фаворитом с кэфом на победу 2.12. Должны побеждать и уверенно, потому скорее всего даже ТБ2.5 пробьют за 2.25. ТБ4.5 (1.55) по желтым тоже должно пройти.

14.01. 21:45. «Комо» – «Милан». Тотал больше 2.5 за 2.11

На «Джузеппе Синигалья» 15 января в 21:45 состоится последний матч 16 тура. Судить будет Марко Гуида.

«Комо» прервало свою победную серию в игре с «Болоньей» и в нынешнем сезоне не очень удается команде играть против представителей топ-6 итальянского футбола. На очереди «Милан» и это очередное испытание. Еще ни разу в истории «Комо» не побеждало миланцев и может пора уже прервать пятиматчевую серию на домашнем стадионе? Шансы есть, ведь «россо-нери» не в самой лучшей форме и это стоит признать. Да и положение в подопечных Сеска Фабрегаса обязывает, ведь победа позволит приблизиться к топ-5, а поражение существенно ухудшает позиции в борьбе за еврокубки. Туда уже очень хочется, ведь есть сейчас абсолютно все: потенциал, состав, да и тренер тоже хороший. Из «Реала» ушел Хаби Алонсо, потому и Нико Паса скорее всего дергать не станут, по крайней мере этой зимой.

«Милан» в очередной раз оступился, но благодаря ничье других представителей топ-3, пока «россо-нери» в гонке за чемпионство. Вот победили б «Фиорентину» и отставание от лидера было бы минимальным. Однако хорошо хоть не проиграли, а ведь могли же. При этом, даже отмазаться нет причин, потому как состав в полном порядке, за исключением только Сантьяго Хименеса. Учитывая наличие Фюллькруга, Пулишича, Нкунку, Леау и Салемакерса, то отсутствие мексиканца вообще не должно ощущаться, как существенное. Главный бомбардир не забивает уже 3 матча, в защите ничего не клеится, а лучшим в составе считается 40-летний Лука Модрич! Он же на втором месте по сыгранным минутам в Серии А и это слегка пугает, учитывая солидный подбор игроков у «Милана». Макс Аллегри обещал перемены и весьма интересно, что же произойдет.

Кэф на победу «Милана» 2.45, а на «Комо» 2.83. Очень сложно придется миланцам, ведь их соперник просто так очки отдавать не станет. Что говорить, если аутсайдер это не пожелал делать, а здесь крепкая и достаточно интересная команда с потенциалом. Голы будут? Должны, потому ТБ2.5 можно забирать.

Статистический раздел

Так как это анонс перенесенных матчей 16 тура, стоит лишь вкратце поговорить о статистике, ведь основная часть будет уже совсем скоро, перед 21-м раундом. Однако куда же без их величества цифр – основное стоит обсудить и это всегда актуально. Что там по командной статистике:

Средний процент владения мячом: «Комо» (60.7%), «Интер» (58.8%), «Рома» (57.6%).

«Сухие» ворота: «Лацио» (10), «Комо», «Интер», «Милан» и «Рома» по 9.

Точные передачи за игру: «Интер» (460.3), «Наполи» (454.9), «Ювентус» (453.1).

Угловые: «Интер» (129), «Аталанта» (116), «Наполи» (106).

Нарушения: «Верона» (16.9), «Кальяри» (15.7), «Комо» (14.9).

Желтые карточки: «Кальяри» (50), «Верона» (48), «Фиорентина» (47).

Красные карточки: «Лацио» (7), «Болонья» и «Парма» по 3.

Перемен в гонке бомбардиров нету, ведь Лаутаро (10) и Пулишич (8) минимум 2 игры не забивали. К ним подбираются Йылдыз, Леау и Чалханоглу, у которых уже по 7. Лучшие ассистенты у «Комо»: Хесус Родригес и Нико Пас отдали по 6 ассистов каждый, а дальше идут представители «Интера» – у Димарко и Бареллы по 5. Что интересно, индекс ожидаемых передач хА у первых по 2.6, а у вторых 5 и 4.3 соответственно. То есть, согласно статистике интеристы острее и создают побольше шансов на гол, а игроки «Комо» хоть и не сильны статистически, зато на двух отдали 12 голевых и это почти половина общекомандных голов – 27. Димарко и Бареллла раздали 10, а команда забила аж 42.

По желтым лидеры Адам Одобер и Марин Понграчич – по 7 у каждого, а Киалонда Гашпар к 6 желтым добавил еще и красную и теперь №1 по грубости в лиге. Последний его фол заслуживает матчей на 3+ дисквалификации, потому скорее всего его в ближайшем будущем на поле не будет. Следующий 21-й тур стартует 16 января и пройдет за 4 дня. Совсем скоро будет анонс и для него, но еще интересно глянуть на матчи перенесенного 16 тура, ведь там играет вся верхушка и потенциальные творцы сенсаций!

Таблица Серии А 2025/26