Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Кубок Греции
Олимпиакос Пирей
14.01.2026 18:30 - : -
ПАОК
Греция
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции

Поединок состоится 14 января и начнется в 18:30 по Киеву

Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января, в четвертьфинале Кубка Греции встретятся Олимпиакос – ПАОК. Начало матча за планировано на 18:30 по киевскому времени.

Олимпиакос

«Красно-белые» в текущем сезоне играют с переменным успехом, если брать внутреннюю арену, дела идут хорошо. Недавно команда выиграла Суперкубок Греции, обыграв в битве за титул ОФИ, со счетом 3:0, правда, дожать соперника удалось только в овертайме.

В чемпионате Олимпиакос захватил лидерство, после 15 туров, но сразу двое преследователей отстают всего на очко. Свой последний матч команда провела на выезде против Атромитоса, обыграв соперника со счетом 2:0. За клуб выступает украинский нападающий Роман Яремчук, который в основном выходит на замены.

Олимпиакос играет еще в Лиге чемпионов, где занимает 29-ю строчку, отставание от зоны плей-офф составляет два очка. Выйти в следующий круг еще реально, впереди домашняя встреча против Байера и выездной матч против Аякса.

ПАОК

«Двуглавые орлы Севера» тоже ведут борьбу за высокие места на внутренней арене, где они делят вторую строчку в чемпионате, до лидера всего один пункт. В последнем туре удалось обыграть на выезде Панетоликос со счетом 3:0, дублем отметился молодой полузащитник Яннис Константелиас.

ПАОК еще играет в Лиге Европы, команда пока находится в зоне плей-офф, занимая 18-ю строчку, но ничего еще себе не гарантировала. Осталось провести тяжелые матчи, против Бетиса дома и Лиона в гостях. Не думаю, что команда может добиться высоких результатов в еврокубках, поэтому лучше сконцентрироваться на внутренней арене.

Личные встречи

Соперники уже пересекались в текущем сезоне, тогда ПАОК в чемпионате одержал домашнюю победу со счетом 2:1. В последних пяти встречах команды обменивались голами, забивая не меньше трех мячей.

Прогноз

Олимпиакос считается фаворитом, так как играет дома, где будет обеспечена большая поддержка. Нас ожидает очередная принципиальная битва, никто не собирается жертвовать национальным кубком. Учитывая историю очных противостояний, жду еще одного результативного матча. Вполне рабочим здесь выглядит вариант со ставкой тотал больше 2,5 голов за 1,96.

Прогноз Sport.ua
Олимпиакос Пирей
14 января 2026 -
18:30
ПАОК
Олимпиакос Пирей ПАОК Кубок Греции по футболу Роман Яремчук прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
