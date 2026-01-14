Олимпиакос вылетел из Кубка Греции, Яремчук вышел на поле во втором тайме

В среду, 14 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Греции, в котором встретились «Олимпиакос» и ПАОК. Гости одолели соперника со счетом 2:0 несмотря на статус аутсайдера.

Все голы были забиты в первом тайме – Анестис Миту открыл счет на седьмой минуте, а вскоре россиянин Оздоев увеличил преимущество ПАОКа. Несмотря на все усилия «Олимпиакоса», команда Хосе Луиса Мендилибара так и не сумела хотя бы сократить оставание в счете.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 31-й минуте. Стоит отметить, что в составе гостей играли бывшие футболисты «Шахтера» и «Динамо» – Тайсон и Томаш Кендзера.

ПАОК в следующем раунде сыграет против победителя в противостоянии «Панатинаикоса» и «Ариса». Подопечные Мендилибара сыграют в ближайшем поединке против немецкого «Байера» в рамках плей-офф Лиги чемпионов (20 января).

Кубок Греции, 1/4 финала. 14 января

Олимпиакос – ПАОК – 0:2

Голы: Миту, 7, Оздоев, 15

Левадиакос – Кифисиа – 2:0

Голы: Магнуссон, 45+2, Бальци, 90+4

АЕК – ОФИ Крит – 0:1

Гол: Сальседо, 80