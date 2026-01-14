Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос вылетел из Кубка Греции, Яремчук вышел на поле во втором тайме
Кубок Греции
АЕК
14.01.2026 17:00 – FT 0 : 1
ОФИ
Греция
14 января 2026, 21:07 |
Олимпиакос вылетел из Кубка Греции, Яремчук вышел на поле во втором тайме

Гол россиянина Оздоева помог ПАОКу пробиться в полуфинал турнира

Олимпиакос вылетел из Кубка Греции, Яремчук вышел на поле во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 14 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Греции, в котором встретились «Олимпиакос» и ПАОК. Гости одолели соперника со счетом 2:0 несмотря на статус аутсайдера.

Все голы были забиты в первом тайме – Анестис Миту открыл счет на седьмой минуте, а вскоре россиянин Оздоев увеличил преимущество ПАОКа. Несмотря на все усилия «Олимпиакоса», команда Хосе Луиса Мендилибара так и не сумела хотя бы сократить оставание в счете.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 31-й минуте. Стоит отметить, что в составе гостей играли бывшие футболисты «Шахтера» и «Динамо» – Тайсон и Томаш Кендзера.

ПАОК в следующем раунде сыграет против победителя в противостоянии «Панатинаикоса» и «Ариса». Подопечные Мендилибара сыграют в ближайшем поединке против немецкого «Байера» в рамках плей-офф Лиги чемпионов (20 января).

Кубок Греции, 1/4 финала. 14 января

Олимпиакос – ПАОК – 0:2
Голы: Миту, 7, Оздоев, 15

Левадиакос – Кифисиа – 2:0
Голы: Магнуссон, 45+2, Бальци, 90+4

АЕК – ОФИ Крит – 0:1
Гол: Сальседо, 80

Сыграет ли Яремчук? Олимпиакос и ПАОК выбрали составы на матч Кубка Греции
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Игрок, которого пытались украсть у сборной Украины, стал капитаном в Европе
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 9
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13 января 2026, 19:27 34
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды

Два игрока переведены в юношеский состав

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.01.2026, 19:01
Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
