В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват

И ты, «Реал»... Казалось, что после почти одновременного сумасбродства «Челси» и «Манчестер Юнайтед» большие клубы не будут больше делать резких и неоднозначных движений. Но не тут-то было.

Резкое и неоднозначное движение сделал самый что ни на есть большой европейский клуб. И поди теперь пойми, что в головах тех миллиардеров, которые разделяют и властвуют. Казалось, в их головах, окромя всего прочего, должен быть и холодный рассудок, но, судя по всему, с логикой там действительно есть проблемы.

Но это если судить со стороны. Точнее, из очень далекой стороны. Практически из подполья. Мы ведь можем лишь только догадываться, что там случилось, между Мареской и двумя с ларца, неодинаковыми с лица, рулящими «Челси». И почему конкретно не выдержали нервы у Ретклиффа, указавшего на выход из «Олд Траффорд» Амориму. И, наконец, почему дон Флорентино не удержал/отпустил Хаби Алонсо.

Понятно, что богатых и знаменитых не всегда любят. В смысле, широкие слои населения. Обычные люди. В нашем контексте – болельщики. Флорентино Перес вообще слывет монстром. Таким себе Дональдом Трампом от футбола. Посмотришь в его холодные бесцветные глаза, спрятавшиеся за диоптриями, и в самого аж мороз по коже. Как такого любить?

Но, в то же время, не поднимается рука забросать огород президента «сливочных» битыми кирпичами. По той простой причине не получается, что в данном случае если он и виноват, то не больше, нежели сам Хаби Алонсо.

Ведь, если судить прямо сейчас, то наиболее распространенной версией отставки баска видится не столько самоуправство босса «Мадрида», сколько рефлексия самого уже бывшего наставника «Реала». Если действительно случилось так, что после проигранного финала Суперкубка Испании Алонсо требовал от своих подопечных достойно принять поражение, то есть, сделать чемпионский коридор «Барселоне», но Мбаппе был сильно против этого, и в итоге выиграл именно Килиан, а не его тренер, то при таком раскладе авторитет Хаби – уже и не авторитет вовсе, а так, одно название. Я имею ввиду его авторитет конкретно на «Сантьяго Бернабеу».

Getty Images/Global Images Ukraine.

И вот если верить или следовать этой версии, то после такого демарша Мбаппе и компании Алонсо и психанул. Дескать, не хочу идти на поводу у игроков, не желаю больше работать под дамокловым мечем. И в данном случае поражение от «Барсы» стало лишь катализатором, подходящим поводом, а не причиной произошедшего.

И если все было именно так, то Флорентино Переса если и можно в чем-то обвинять, так это, разве что, только в том, что он не защитил тренера, не стал упрашивать его остаться. Почему босс этого не сделал, опять-таки, мы можем лишь догадываться. Возможно, упрашивать не было смысла, так как Хаби был непреклонен. Возможно, упрашивать – это не инструмент для Переса.

Тем не менее, если даже отставка Хаби Алонсо из «Реала» стала следствием скоропалительности президента клуба, а не сознательным решением самого тренера, и при таком раскладе хотя бы сочувствие к Пересу проявить можно. По той простой причине, что он выбрал сторону игроков. А не выбрать именно эту сторону большой Дон просто не мог. По определению не мог.

Так уж повелось в «Реале» каденции Флорентино Переса, что «Мадрид» стал не столько командой-звездой, сколько командой звезд. И для этих звезд – и времен Зидана, и времен Мбаппе, идеально подходят тренеры типа Дель Боске или Анчелотти. То есть, такие специалисты, которые не мешают своим звездным игрокам. Есть мяч, есть поле, есть соперник – все остальное вы знаете. Посему играйте. Да здравствует импровизация! А если вдруг у вас что-то не получится, ну, лишь тогда тренер попробует вмешаться.

Да, даже при таком алгоритме бывают сбои. «Поздний» Анчелотти – уже карикатура себя «раннего». Мадридские звезды устали играть по наитию, требуя больше тактических уроков. Однако «поздний» Анчелотти дать большего команде звезд уже, по всей видимости, не мог.

Поэтому и пригласили Хаби Алонсо – молодого блестящего тактика. К тому же, с «мадридским» сердцем. К тому же, уже авторитетного не только как игрока, но и как тренера. С Хаби «Реал» связывал большие надежды. «Реал» с этим тренером пытался построить новый проект. «Реал» попытался стать командой-звездой.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Однако командные звезды оказались сильно против. И случай с Мбаппе после проигранного Суперкубка Испании – лишь вершина айсберга. Были ведь и другие недоразумения, и иные конфликты. Зачем далеко ходить – пример с Винисиусом тоже показательный. При Анчелотти бразилец был главной персоной в атаке, при Хаби стал пятым колесом для мадридской телеги. Найти идеальное место на одном поле для Мбаппе и Винисиуса Хаби Алонсо так и не смог.

Не смог он и контролировать раздевалку. Не стал непререкаемым авторитетом для подопечных. Да и после его первого в качестве тренера класико, выигранного, кстати, почти без вопросов, дальше что-то пошло не так. И показательный «не так» - не только поражение «Мадрида» во втором класико, сколько базовая неудача в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Все эти нюансы можно и, наверняка, нужно выносить за скобки, если считать, что новый проект обновленного «Реала» находился на этапе построения. И подобные нюансы на этом этапе – не только понятны, но и закономерны. Однако в данном конкретном случае речь уже наверняка не идет о логике. Речь идет об эмоциях. О возможности, или умении тренера «Реала» в подобных форс-мажорах сохранять не только свое лицо, но и хотя бы видимость спокойствия.

Остаться беспристрастным Хаби Алонсо не удалось. По мелочи, по слову, по недовольству все накапливалось и накапливалось. И наконец рвануло. И уже не столь важно, кто именно был зачинщиком этой отставки – сам тренер, или его босс. Получилось так, как получилось, и этого уже не изменить.

В сухом остатке можно констатировать, что Хаби Алонсо не справился со своей, во многом исторической миссией. Сразу оговорюсь: что крест этот изначально был тяжеленный. Поначалу казалось, что баск справится. Ну, если не он, то кто тогда?

Теперь, после его отставки, тот же вопрос завис в воздухе, и этот вопрос уже риторический. Анчелотти уже не вернешь, Зидана, который бы тоже подошел под старую концепцию, вряд ли выдернешь, ведь Зизу больше всего на свете хочет стать преемником Дешама в сборной Франции. А Дель Боске уже отошел от дел. Кого-то еще с подобными навыками и не вспомнишь сразу. Может, Арбелоа со временем станет таким. А если не станет, то Пересу таки придется строптивых звезд загонять в команду-звезду.

А за будущее Хаби Алонсо переживать не стоит. Даже с учетом того, что он ничего не выиграл в «Мадриде», его с руками оторвет каждый второй европейский топ-клуб. Потому что он и не проиграл ничего в «Реале». За исключением не очень статусного Суперкубка. Вряд ли работа в «Реале» станет пятном на его репутации. Скорее наоборот.

Ну, а Арбелоа – выдержки и терпения. Авось, небось, как-нибудь…