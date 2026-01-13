ВИДЕО. Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open
Неприятный инцидент случился во время матча Ван Аша и Моза Эшарги
12 января во время матча квалификации Australian Open 2026 между Люкой Ван Ашем (Франция, ATP 165) и Мозем Эшарги (Тунис, ATP 134) случился неприятный инцидент.
Во втором сете при счете 2:1 в пользу Ван Аша болгерл упала в обморок из-за жары и высокой влажности. Девочка свалилась на корт и у нее начались судороги. К счастью, она быстро пришла в себя, а Эшарги и судья быстро подоспели на помощь.
Температура воздуха в Мельбурне во время игры Люки и Моза составляла примерно 22°C.
Люка Ван Аш в итоге выиграл матч со счетом 6:4, 6:4 и далее поборется против Даниила Глинки (Эстония, ATP 199).
ВИДЕО. Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open
😨 Momenti di tensione durante le qualificazioni dell’Australian Open— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 12, 2026
Una raccattapalle è crollata a terra durante il match tra Van Assche ed Echargui. Il tennista tunisino si è subito precipitato in suo aiuto insieme al giudice di sedia 👏🏻#Tennis #AusOpen #AO2026 pic.twitter.com/E0bJT86IJF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду принял Альваро Арбелоа
Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко