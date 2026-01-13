Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
13 января 2026, 05:21
ВИДЕО. Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open

Неприятный инцидент случился во время матча Ван Аша и Моза Эшарги

12 января во время матча квалификации Australian Open 2026 между Люкой Ван Ашем (Франция, ATP 165) и Мозем Эшарги (Тунис, ATP 134) случился неприятный инцидент.

Во втором сете при счете 2:1 в пользу Ван Аша болгерл упала в обморок из-за жары и высокой влажности. Девочка свалилась на корт и у нее начались судороги. К счастью, она быстро пришла в себя, а Эшарги и судья быстро подоспели на помощь.

Температура воздуха в Мельбурне во время игры Люки и Моза составляла примерно 22°C.

Люка Ван Аш в итоге выиграл матч со счетом 6:4, 6:4 и далее поборется против Даниила Глинки (Эстония, ATP 199).

