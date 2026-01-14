Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
Лига чемпионов
14 января 2026, 14:06 | Обновлено 14 января 2026, 14:10
Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча

Попробуйте с ходу, не заглядывая в концовку материала, угадать лидера этого рейтинга…

Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошло уже почти полтора десятка лет с тех пор как Жузеп Гвардиола покинул Барселону. За четыре сезона работы с “блаугранас” этот специалист, как полагают многие, вернул команде игровые принципы, ранее работавшие и приносившие результат при великом Йохане Кройфе. Барселона вновь делала акцент на тотальный контроль мяча, а стиль Гвардиолы даже получил особое название в прессе – “тики-така”.

В последние годы, как считается, “тики-така” постепенно отживает свое в тактических планах наставников большинства клубов Европы. Ныне в футболе модно делать ставку уже не на контроль мяча, а на быстрые переходы из обороны в атаку, которые завершаются обязательным обострением у ворот соперника – ударами, навесами, заработанными фолами или угловыми.

Впрочем, и сейчас существует немало команд, тактический облик которых по-прежнему связан с высокими показателями владения мяча. Кто-то делает из этого своего рода культ, другие же просто ведут свой футбол именно так, не видя других возможностей.

О пятерке команд, которые доминируют во владении мячом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов мы сейчас и поговорим…

5. Боруссия Дортмунд – 56,4%

Getty Images

Удивительно, но именно дортмундская Боруссия, а не Бавария, которая является лидером по владению мячом в родной Бундеслиге, является лучшей командой Германии по этому игровому компоненту в Лиге чемпионов-2025/26. Еще более странно то, что в домашнем чемпионате “желто-черные” идут лишь шестыми в аналогичном рейтинге, имея показатель в 52,4%, и проигрывая Фрайбургу (53%), Айнтрахту (53,5%), Штутгарту (57,1%), Байеру (58,8%) и Баварии (66,6%).

А вот в Лиге чемпионов Бавария, тотально доминирующая в Германии, может похвастаться лишь среднематчевым показателем контроля в 55,6%, что хуже, чем у дортмундцев. В то же время по набранным очкам именно мюнхенцы являются лучшей немецкой командой в ЛЧ – 15 против 11 у Боруссии Дортмунд. “Желто-черные” ныне активно борются за топ-8, хотя в двух завершающих поединках общего этапа им придется сыграть с Тоттенхэмом и Интером, и набрать максимум очков здесь будет крайне сложно. Вот уж где на финише может зайти речь о потерянных двух очках в домашней встрече против Буде-Глимта (2:2). Тогда норвежцы целиком и полностью отдали мяч сопернику (38% против 62%), дважды уступали в счете (0:1, 1:2), но все-таки сумели вырвать ничью (2:2).

4. Реал Мадрид – 56,5%

В Реале исторически редко когда делали культ из владения мячом, однако для того, чтобы действовать с позиции силы “бланкос” частенько приходится играть именно таким образом. Порой это играет с мадридцами злую шутку – например, как в случаях с поражениями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов от английских Ливерпуля (0:1) и Манчестер Сити (1:2). В обоих случаях именно мадридцы больше владели мячом (62% – против «красных» и 53% – против “горожан”), однако это не принесло подопечным Хаби Алонсо ровным счетом никакой пользы.

В родном чемпионате, где Реал продолжает бороться с Барселоной за чемпионство, мадридцы не столь фокусируются на том, чтобы забирать мяч под контроль. Но кто-то может откровенно удивиться, узнав, что “бланкос” проигрывают по показателю среднего владения в Ла Лиге не только Барселоне, что в целом прогнозируемо, но еще и скромному Эльче – середняку текущего сезона в испанской элитарной лиге. У Барселоны владение равно 67,3%, у Эльче – 59%, а у Реала – 58,3%. Что ж, эти цифры точно не способны принести титулов, однако в какой-то степени фанатам “бланкос” может быть обидно, что их футболисты уступают не только ключевым соперникам из Каталонии, но еще и дерзким “зелено-полосатым”. Впрочем, как показывает статистика Реала в Лиге чемпионов (сейчас мадридцы лишь седьмые в турнирной таблице общего этапа), нынешний футбол действительно таков, что здесь владение может быть еще и проблемой, особенно если твой соперник очень грамотно работает в контратаках.

3. Манчестер Сити – 59,8%

Лишь на третьей строчке оказалась нынешняя команда Жузепа Гвардиолы – Манчестер Сити. “Горожане”, которые были безоговорочными лидерами двух последних по состоянию на этот момент розыгрышей Лиги чемпионов, в текущем не демонстрируют прежней сосредоточенности на контроле мяча. Более того, наставник английского гранда на пресс-конференциях как в родной английской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов, неоднократно давал понять, что готов меняться, и если современный футбол заставит его действовать более прагматично или в иной тактической манере, то Гвардиола способен мимикрировать.

В настоящий момент Манчестер Сити фактически входит в тройку лучших команд Лиги чемпионов-2025/26. В турнирной таблице “горожане”, набрав 13 очков, уступают ПСЖ только по дополнительным показателям. Что правда, тотальное преимущество над соперниками во владении мячом команда Гвардиолы в этой Лиге чемпионов имела лишь в трех матчах из шести. Так совпало, что это были три первые поединка для Сити в текущем розыгрыше – против Наполи (2:0), Монако (2:2) и Вильярреала (2:0). В каждой из этих игр Манчестер Сити в среднем владел мячом по 65-70%. А вот в дуэли с дортмундской Боруссией Гвардиола удивил оппонента, когда обе команды поровну контролировали мяч, но англичане оказались куда эффективнее в своих атаках – 4:1. Собственно, нечто подобное позднее “горожане” повторили и в поединке с Реалом (2:1), удивив не только соперника и своих болельщиков, но и многих экспертов. Что ж, Гвардиола действительно стремится доказать, что тактически он куда более разнообразен и гибок, нежели кто-то мог подумать…

2. Барселона – 62,8%

Getty Images

На второй строчке рейтинга – бывшая команда Гвардиолы, которая все еще олицетворяет себя именно с таким футболом, при котором она диктует сопернику темп, условия и другие аспекты игры. Впрочем, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ни нынешняя, ни бывшая команды Жузепа не лидируют, хотя об этом чуть позже…

Барселона в Лиге чемпионов-2025/26 выступает не слишком-то и уверенно. Команда Флика пока идет лишь 15-й в турнирной таблице, имея в активе 10 набранных очков в 6 матчах. В четырех поединках “блаугранас” имели тотальное преимущество над оппонентами во владении мячом – 64% против Ньюкасла, 70% против Олимпиакоса, 74% против Брюгге и 74% против Айнтрахта». В трех из четырех этих играх каталонцы отпраздновали победу, и лишь бельгийцам удалось сыграть с Барсой в сенсационную ничью (3:3). А вот там, где “блаугранас” не имели преимущества во владении мячом – против ПСЖ (45%) и Челси (44%) – команда Флика выглядела как та рыба, которую выбросило из воды на берег. Неудивительно, что в этих поединках Барселона проигрывала – 1:2 парижанам и аж 0:3 лондонцам. Что ж, до завершения общего этапа каталонцам предстоит провести еще два матча – против Славии и Копенгагена, и в них, с высокой долей вероятности, “блаугранас” смогут сыграть в свой привычный футбол, а потому особых проблем с набором максимума очков возникнуть не должно. Хотя далеко не факт, что даже этого хватит для топ-8.

1. Пари Сен-Жермен – 66,7%

Лидером нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по среднематчевому показателю владения мячом является действующий триумфатор турнира – Пари Сен-Жермен. Впрочем, это в определенной степени предсказуемо, так как наставником парижан ныне является испанец Луис Энрике, который на заре своей тренерской карьеры был вдохновлен тем, как складывалась работа у Жузепа Гвардиолы. Несколько лет оба эти специалиста работали на благо Барселоны – Энрике коучем второй команды клуба, Гвардиола – наставником главной команды.

В шести матчах текущей ЛЧ ПСЖ добыл 4 победы при 1 ничьей и 1 поражении. 13 очков парижанам ныне хватает для того, чтобы комфортно находится в тройке лучших команд сезона, уступая лишь Арсеналу (18 очков) и Баварии (15). Более того, во всех шести своих матчах ПСЖ владел мячом больше, чем его соперники. Поэтому в данном случае можно уверенно говорить о том, что действующий обладатель трофея гнет свою линию, не меняясь под соперника. И пока это приносит ему результат. А как будет дальше – покажет дальнейший ход событий…

