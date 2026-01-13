Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Украинец забил пятый гол за «Жирону»
Форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает вписывать свое имя в историю украинского футбола за рубежом.
Гол в ворота «Осасуны» в матче 19-го тура Ла Лиги стал для нападающего пятым в чемпионате Испании и позволил ему сравняться с Михаилом Мудриком и Сергеем Скаченко по количеству мячей в топ-5 лигах Европы.
Таким образом, 24-летний экс-игрок «Динамо» делит 14–16 позиции среди лучших украинских бомбардиров в ведущих чемпионатах.
Лидером рейтинга остается легендарный Андрей Шевченко, а партнер Ваната по «Жирону» Виктор Цыганков занимает пятое место.
Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 чемпионатов
- Андрей Шевченко – 136
- Андрей Воронин – 53
- Артем Довбик – 39
- Руслан Малиновский – 30
- Александр Заваров – 17
- Виктор Цыганков – 17
- Андрей Ярмоленко – 11
- Сергей Ребров – 10
- Евгений Коноплянка – 10
- Юрий Максимов – 9
- Виктор Скрипник – 7
- Владимир Лютый – 6
- Артем Кравец – 6
- Сергей Скаченко – 5
- Михаил Мудрик – 5
- Владислав Ванат – 5
