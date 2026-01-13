Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Испания
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает вписывать свое имя в историю украинского футбола за рубежом.

Гол в ворота «Осасуны» в матче 19-го тура Ла Лиги стал для нападающего пятым в чемпионате Испании и позволил ему сравняться с Михаилом Мудриком и Сергеем Скаченко по количеству мячей в топ-5 лигах Европы.

Таким образом, 24-летний экс-игрок «Динамо» делит 14–16 позиции среди лучших украинских бомбардиров в ведущих чемпионатах.

Лидером рейтинга остается легендарный Андрей Шевченко, а партнер Ваната по «Жирону» Виктор Цыганков занимает пятое место.

Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 чемпионатов

  • Андрей Шевченко – 136
  • Андрей Воронин – 53
  • Артем Довбик – 39
  • Руслан Малиновский – 30
  • Александр Заваров – 17
  • Виктор Цыганков – 17
  • Андрей Ярмоленко – 11
  • Сергей Ребров – 10
  • Евгений Коноплянка – 10
  • Юрий Максимов – 9
  • Виктор Скрипник – 7
  • Владимир Лютый – 6
  • Артем Кравец – 6
  • Сергей Скаченко – 5
  • Михаил Мудрик – 5
  • Владислав Ванат – 5

