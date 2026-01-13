Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает вписывать свое имя в историю украинского футбола за рубежом.

Гол в ворота «Осасуны» в матче 19-го тура Ла Лиги стал для нападающего пятым в чемпионате Испании и позволил ему сравняться с Михаилом Мудриком и Сергеем Скаченко по количеству мячей в топ-5 лигах Европы.

Таким образом, 24-летний экс-игрок «Динамо» делит 14–16 позиции среди лучших украинских бомбардиров в ведущих чемпионатах.

Лидером рейтинга остается легендарный Андрей Шевченко, а партнер Ваната по «Жирону» Виктор Цыганков занимает пятое место.

Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 чемпионатов