Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Испания
10 января 2026, 22:49 |
2419
0

МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»

Тренер «Жироны» – об игре Владислава против «Осасуны»

10 января 2026, 22:49 |
2419
0
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил игру Владислава Ваната в матче 19-го тура Ла Лиги против «Осасуны», где украинцу удалось забить гол.

«Ванат провел блестящий матч. У него много сильных качеств. Это топ-игрок, как и Стуани – он нам нужен на все сто процентов, так же как и Абель. Не так просто постоянно быть на максимуме, но он очень много работает.

Нам еще не хватает того, чтобы чаще находить его на пространстве. В штрафной площади он не Стуани, который является настоящим зверем. Мне нужно от него больше глубины, хотя сегодня он забил фантастический гол. Мы должны отдавать ему больше передач в свободные зоны», – сказал Мичел.

По теме:
«Удивительный гол». Испанский журналист оценил результативный удар Ваната
Гол-красавец. Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Осасуной
Украинцы забили уже 5 голов в 2026 году в топ-5 европейских чемпионатах
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Жирона - Осасуна
Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10 января 2026, 11:20 15
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10 января 2026, 13:17 13
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев

Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Футбол | 10.01.2026, 23:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10.01.2026, 12:19
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 10.01.2026, 21:02
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
09.01.2026, 06:32 1
Бокс
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем