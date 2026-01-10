МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил игру Владислава Ваната в матче 19-го тура Ла Лиги против «Осасуны», где украинцу удалось забить гол.

«Ванат провел блестящий матч. У него много сильных качеств. Это топ-игрок, как и Стуани – он нам нужен на все сто процентов, так же как и Абель. Не так просто постоянно быть на максимуме, но он очень много работает.

Нам еще не хватает того, чтобы чаще находить его на пространстве. В штрафной площади он не Стуани, который является настоящим зверем. Мне нужно от него больше глубины, хотя сегодня он забил фантастический гол. Мы должны отдавать ему больше передач в свободные зоны», – сказал Мичел.