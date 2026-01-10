В субботу, 10 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором встретились каталонская «Жирона» и «Осасуна».

Поединок принимал стадион «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

В стартовом составе хозяев поля вышли вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов начал матч со скамьи запасных.

Форвард каталонского клуба принес победу своей команде: Ванат отличился ударом пяткой после передачи Алекса Морено.

«Жирона» 21 очком идет 12-й, «Осасуна» с 19 баллами расположилась на две позиции ниже.

Ла Лига. 19-й тур

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

Удаление: Курума, 90+5