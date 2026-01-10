Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
10.01.2026 19:30 – FT 1 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 января 2026, 21:32 | Обновлено 10 января 2026, 21:33
2384
3

Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги

10 января 2026, 21:32 | Обновлено 10 января 2026, 21:33
2384
3 Comments
Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В субботу, 10 января, проходил матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором встретились каталонская «Жирона» и «Осасуна».

Поединок принимал стадион «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В стартовом составе хозяев поля вышли вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов начал матч со скамьи запасных.

Форвард каталонского клуба принес победу своей команде: Ванат отличился ударом пяткой после передачи Алекса Морено.

«Жирона» 21 очком идет 12-й, «Осасуна» с 19 баллами расположилась на две позиции ниже.

Ла Лига. 19-й тур

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

Удаление: Курума, 90+5

События матча

90’ +5
Ласс Курума (Жирона) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Жирона), асcист Алекс Морено.
По теме:
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Алжир – Нигерия – 0:2. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор матча
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Жирона - Осасуна видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
Футбол | 10 января 2026, 20:14 0
Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН

В полуфинале Нигерия сыграет против команды Марокко

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 31
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Биатлон | 10.01.2026, 13:36
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
Ванат супер гол! 
Ответить
+4
_ Moore
Ванат і другий гол забив... Муддя не зарахував
Ответить
+1
_ Moore
Ванат - не з   пеналя на цей раз, а з гри забив
Ответить
+1
Популярные новости
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем