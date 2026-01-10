Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
10.01.2026 19:30 - : -
Осасуна
Испания
Жирона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 января и начнется в 19:30 по Киеву

Жирона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на Монтиливи пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда устраивала для своих болельщиков в последние сезоны американские горки. В позапрошлом сезоне она сенсационно запрыгнула на третье место. Но потом рухнула так, что закончила на минимальном расстоянии, в одно очко, от зоны вылета, при провалах в прочих турнирах - Лиге чемпионов и кубке страны.

Сейчас ситуация не стала намного лучше. Но у Мичела есть любопытный козырь: игроки сборной Украины, и не удивительно, что планируют в январе прикупить еще одного динамовца, Шапаренко. Ведь осенью со дна таблицы поднимались во многом за счет голов купленного в дэдлайн в Киеве Ваната и наконец-то набравшего форму Цыганкова. В том числе именно мячи этой пары помогли в прошлом туре взять важную выездную победу 2:1 на поле прямого конкурента, Мальорки.

Осасуна

Клуб в последнее время несколько раз неплохо проявил себя. При Аррасате, что принимал в свое время футболистов в Сегунде, даже сыграли в Лиге конференций. В 2024-м году Ягоба ушел, но без него уступили восьмое место в Примере только по дополнительным показателям - у Райо Вальекано были те же 52 очка.

Новый розыгрыш начинался откровенно плохо, и казалось, что решение позвать Алессио Лиски было откровенным провалом. Но с декабря получилось заметно прибавить. Да, победы в основном приходились на кубки. Впрочем, и в Примере получилось выбраться из зоны вылета - удалось подняться в середину таблицы. Вот и в прошлом туре, уже в январе, с участником Лиги чемпионов, Атлетиком, оформили 1:1.

Статистика личных встреч

У Жироны в 2023-2024 было три победы кряду в очных поединках. Но в апреле на своем поле Осасуна наконец-то победила каталонцев - тогда в итоге в Памплоне было оформлено 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, Цыганкова и компанию, что играют дома. Но гостям нужны очки не меньше - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Жирона
10 января 2026 -
19:30
Осасуна
По теме:
Вильярреал – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Два футболиста Барселоны могут присоединиться к Цыганкову и Ванату в Жироне
Жирона Осасуна Жирона - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
