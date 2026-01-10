С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну

10 января на «Монтиливи» в рамках 19-гшго тура Ла Лиги встретились «Жирона» и «Осасуна».

Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодря красивому голу Ваната: украинский нападающий точно пробил пяткой после передачи Алекса Морено.

Виктор Цыганков на поле провел весь матч, результативными действиями не отличился, а Владислав Крапивцов и вовсе не сыграл ни минуты, проведя всю игру на скамье запасных.

«Жирона» с 21 очко расположилась на 12-й позиции. «Осасуна» с 19 баллами – 14-я.

Ла Лига. 19-й тур

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

Удаление: Курума, 90+5

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.