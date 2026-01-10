С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Украинский нападающий принес победу своей команде
10 января на «Монтиливи» в рамках 19-гшго тура Ла Лиги встретились «Жирона» и «Осасуна».
Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодря красивому голу Ваната: украинский нападающий точно пробил пяткой после передачи Алекса Морено.
Виктор Цыганков на поле провел весь матч, результативными действиями не отличился, а Владислав Крапивцов и вовсе не сыграл ни минуты, проведя всю игру на скамье запасных.
«Жирона» с 21 очко расположилась на 12-й позиции. «Осасуна» с 19 баллами – 14-я.
Ла Лига. 19-й тур
Жирона – Осасуна – 1:0
Гол: Ванат, 44
Удаление: Курума, 90+5
