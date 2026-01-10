Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
10.01.2026 19:30 – FT 1 : 0
Осасуна
Испания
10 января 2026, 21:27 | Обновлено 10 января 2026, 22:16
2793
18

С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну

Украинский нападающий принес победу своей команде

10 января 2026, 21:27 | Обновлено 10 января 2026, 22:16
2793
18 Comments
С красивым голом Ваната. Жирона дома одолела Осасуну
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

10 января на «Монтиливи» в рамках 19-гшго тура Ла Лиги встретились «Жирона» и «Осасуна».

Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодря красивому голу Ваната: украинский нападающий точно пробил пяткой после передачи Алекса Морено.

Виктор Цыганков на поле провел весь матч, результативными действиями не отличился, а Владислав Крапивцов и вовсе не сыграл ни минуты, проведя всю игру на скамье запасных.

«Жирона» с 21 очко расположилась на 12-й позиции. «Осасуна» с 19 баллами – 14-я.

Ла Лига. 19-й тур

Жирона – Осасуна – 1:0

Гол: Ванат, 44

Удаление: Курума, 90+5

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
sania
Кидається в очі те, з яким задоволенням Циганков і Ванат грають. Можу лише побажати хлопцям успіху і без травм.
Ответить
+10
sania
Чудова гра від Ваната і заслужена оцінка. Стадіон аплодував стоячи під час заміни.
Ответить
+10
adidas77
Ванат MVP матчу! 
Наші хлопці найкращі!
Ответить
+10
TradyT
Такими темпами Ванат і Циганков ще й в єврокубки витягнуть Жирону
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
TarasTaras94
Ванат сьогодні молодець, шкода що другий гол офсайд. Доречі хоч Віктор і не забив, але провів дуже хороший матч, більш гібридну роль грав, в кінці взагалі ледь не латераля 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Важлива перемога Жирони, з красивим і вирішальним голос Ваната!
Ответить
+8
roman75zpr
Жирона стала сейчас получше в защите играть и стала очки набирать, т.к. только забить мало - надо ещё и свои ворота сохранить... А то столько на пропускала в 1 круге... Сейчас - другое дело, ну и наши в добавок разыгрались! 
Ответить
+7
easterly
Ота уйня в жовтому так намагалася позеленіти, що не бачила зовсім порушень з боку атсасуни
Ответить
+6
Dfbj
Українці витягують Жирону з зони вильоту
Ответить
+4
sahka1981
Що ж там так цього Куруму з Жирони перемкнуло? Дуже підло зіграв, півхвилини залишалося грати, а таку колотнечу влаштував на рівному місці.
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
OKs100
Жирона ещё сохраняет шансы на еврокубки. Отыграть 8 очков и она там. Сильный сезон проводит команда.
Ответить
-4
