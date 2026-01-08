Испания08 января 2026, 17:39 | Обновлено 08 января 2026, 17:44
Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января матч 19-го тура Ла Лиги
В субботу, 10 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна».
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
