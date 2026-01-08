Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
10.01.2026 19:30 - : -
Осасуна
Испания
08 января 2026, 17:39 | Обновлено 08 января 2026, 17:44
Смотрите 10 января матч 19-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 10 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Осасуна
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Жирона - Осасуна Владислав Ванат
