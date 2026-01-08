В субботу, 10 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Осасуна».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

