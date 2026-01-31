Колос проводит спарринг с клубом Локомотив Пловдив
Поединок Колос – Локомотив Пловдив состоится 31 января в 16:00 по Киеву
Колос продолжает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 31 января, подопечные Руслана Костышина проведут спарринг с болгарским клубом Локомотив Пловдив.
В турнирной таблице чемпионат Болгарии соперник Колоса занимает шестое место. В 19 матчах команда набрала 29 очков (7 побед, 8 ничьих и 4 поражения).
Колос проведет второй спарринг за два дня. 30 января команда Костышина сыграла вничью 1:1 с косовским клубом Приштина.
Товарищеский матч. Турция. 24 января. 16:00
Колос (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Колоса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»
Главным претендентом на завоевание престижного трофея считается лондонский «Арсенал»