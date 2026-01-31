Колос проводит спарринг с клубом Локомотив Пловдив

Колос продолжает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 31 января, подопечные Руслана Костышина проведут спарринг с болгарским клубом Локомотив Пловдив.

В турнирной таблице чемпионат Болгарии соперник Колоса занимает шестое место. В 19 матчах команда набрала 29 очков (7 побед, 8 ничьих и 4 поражения).

Колос проведет второй спарринг за два дня. 30 января команда Костышина сыграла вничью 1:1 с косовским клубом Приштина.

Товарищеский матч. Турция. 24 января. 16:00

Колос (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Колоса».