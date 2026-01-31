Миколенко пропустит матч Эвертона с Брайтоном. Известны подробности
У украинца обнаружено повреждение
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не примет участия в матче с «Брайтоном».
Поединок 24-го тура АНглийской Премьер-лиги примет «Амекс Сэдиум» в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Главные тренеры определились с составами на предстоящую встречу. Ни в старте, ни на скамье запасных «ирисок», не нашлось места украинскому фулбеку Виталию Миколенко. Защитник получил травму на тренировке, на предматчевой пресс-конференций это подтвердил главный тренер команды Дэвид Мойесс.
Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Эвертон»:
