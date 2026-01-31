Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Миколенко пропустит матч Эвертона с Брайтоном. Известны подробности
Англия
31 января 2026, 16:30 | Обновлено 31 января 2026, 16:35
274
0

Миколенко пропустит матч Эвертона с Брайтоном. Известны подробности

У украинца обнаружено повреждение

Миколенко пропустит матч Эвертона с Брайтоном. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не примет участия в матче с «Брайтоном».

Поединок 24-го тура АНглийской Премьер-лиги примет «Амекс Сэдиум» в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились с составами на предстоящую встречу. Ни в старте, ни на скамье запасных «ирисок», не нашлось места украинскому фулбеку Виталию Миколенко. Защитник получил травму на тренировке, на предматчевой пресс-конференций это подтвердил главный тренер команды Дэвид Мойесс.

Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Эвертон»:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
