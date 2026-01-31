Ванат зацепил соперника, который требовал наказать украинца в матче Ла Лиги

Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат мог получить наказание от главного арбитра в матче 22-го тура Ла Лиги.

Каталонский клуб встретился с «Реал Овьедо» на стадионе «Estadio Municipal Carlos Tartiere» в субботу, 31 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте украинец сошелся в борьбе с защитником Давидом Костасом и отмахнулся от соперника, после чего игрок «Овьедо» рухнул на газон.

30-летний испанский футболист долго лежал на газоне и требовал наказать Ваната предупреждением, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас отказался показывать желтую карточку.

В нынешнем сезоне Владислав провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил семь голов. В последних четырех играх форвард записал на свой счет четыре результативных удара.