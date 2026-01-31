Ванат зацепил соперника, который требовал наказать украинца в матче Ла Лиги
Защитник «Овьедо» Давид Костас считал, что украинец нарушил правила и заслужил предупреждение
Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат мог получить наказание от главного арбитра в матче 22-го тура Ла Лиги.
Каталонский клуб встретился с «Реал Овьедо» на стадионе «Estadio Municipal Carlos Tartiere» в субботу, 31 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.
На 26-й минуте украинец сошелся в борьбе с защитником Давидом Костасом и отмахнулся от соперника, после чего игрок «Овьедо» рухнул на газон.
30-летний испанский футболист долго лежал на газоне и требовал наказать Ваната предупреждением, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас отказался показывать желтую карточку.
В нынешнем сезоне Владислав провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил семь голов. В последних четырех играх форвард записал на свой счет четыре результативных удара.
💥 | Alberola Rojas se lava las manos en una jugada polémica en El Carlos Tartiere. ⚪️🔵🇪🇸— Laliga News (@laligaa_neews) January 31, 2026
📌 Vanat le suelta el brazo intencionadamente a David Costas impactándole y haciéndole sangre en el rostro, ES ROJA
❌ Error del colegiado
🏟️ Real Oviedo - Girona pic.twitter.com/z8Au0WWxsc
