Ванат зацепил соперника, который требовал наказать украинца в матче Ла Лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 января 2026, 15:47 | Обновлено 31 января 2026, 15:48
Защитник «Овьедо» Давид Костас считал, что украинец нарушил правила и заслужил предупреждение

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард испанской «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат мог получить наказание от главного арбитра в матче 22-го тура Ла Лиги.

Каталонский клуб встретился с «Реал Овьедо» на стадионе «Estadio Municipal Carlos Tartiere» в субботу, 31 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте украинец сошелся в борьбе с защитником Давидом Костасом и отмахнулся от соперника, после чего игрок «Овьедо» рухнул на газон.

30-летний испанский футболист долго лежал на газоне и требовал наказать Ваната предупреждением, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас отказался показывать желтую карточку.

В нынешнем сезоне Владислав провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил семь голов. В последних четырех играх форвард записал на свой счет четыре результативных удара.

По теме:
Реал Овьедо – Жирона – 1:0. Текстовая трансляция
Осасуна – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона станет первым клубом Ла Лиги, в котором украинцы сыграют 150+ матчей
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Жирона Владислав Ванат
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
