  4. Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Испания
14 января 2026, 14:15 | Обновлено 14 января 2026, 15:10
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением

Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» официально сообщил об увольнении главного тренера первой команды Хаби Алонсо. Руководство «бланкос» оперативно определилось с преемником – команду возглавил наставник резервного состава «Кастильи» Альваро Арбелоа.

Свой дебют во главе основы Арбелоа проведет уже сегодня в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете». В заявку на поединок попал украинский вратарь Андрей Лунин. При этом Тибо Куртуа получил отдых и не был включен в состав, как и Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Таким образом, Лунин имеет шанс впервые сыграть за «Реал» под руководством нового тренера.

За время работы Хаби Алонсо украинец провел только два матча в составе мадридцев.

