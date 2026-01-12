ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Команду принял Альваро Арбелоа
Мадридский «Реал» официально объявил о назначении Альваро Арбелоа главным тренером первой команды. Соответствующее заявление появилось 12 января на сайте клуба.
До этого 43-летний специалист возглавлял «Кастилью», с которой работал с июня 2025 года, а в целом тренерскую карьеру в системе «Реала» начал еще в 2020-м. Арбелоа успешно работал с юношескими командами клуба, выиграв ряд трофеев, в частности требл с Juvenil A.
Как футболист он защищал цвета «сливочных» с 2009 по 2016 год, провел 238 матчей и выиграл восемь титулов. Также Арбелоа является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.
