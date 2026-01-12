Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Испания
12 января 2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Мадридский «Реал» официально объявил о назначении Альваро Арбелоа главным тренером первой команды. Соответствующее заявление появилось 12 января на сайте клуба.

До этого 43-летний специалист возглавлял «Кастилью», с которой работал с июня 2025 года, а в целом тренерскую карьеру в системе «Реала» начал еще в 2020-м. Арбелоа успешно работал с юношескими командами клуба, выиграв ряд трофеев, в частности требл с Juvenil A.

Как футболист он защищал цвета «сливочных» с 2009 по 2016 год, провел 238 матчей и выиграл восемь титулов. Также Арбелоа является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Реал Мадрид
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
О, пішли реалівські серця. Наступний Гуті, Рауль чи Сальгадо?
Ответить
+1
