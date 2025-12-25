Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы для украинца. Жирона собирается усилиться легендой Барселоны
Испания
25 декабря 2025, 07:17 |
287
0

Проблемы для украинца. Жирона собирается усилиться легендой Барселоны

Марк-Андре тер Штеген привлекает внимание «Жироны» и «Астон Виллы»

25 декабря 2025, 07:17 |
287
0
Проблемы для украинца. Жирона собирается усилиться легендой Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген привлекает внимание двух клубов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 33-летнего футболиста в свое команде хотят видеть «Жирона» и «Астон Вилла». Формат потенциальной сделки – аренда.

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел всего лишь один матч на клубном уровне, он стал сухим. Большую часть сезона 2025/26 немец восстанавливался от травмы. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

В «Жироне» играет украинский голкипер Владислав Крапивцов.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Бенфики» близок к трансферу в «Барселону».

По теме:
Почему Флик пересмотрел планы на завершение карьеры – инсайд
Ямаль назвал самую ценную вещь в своем доме
Goal составил рейтинг лучших трансферов сезона АПЛ
Астон Вилла Жирона Марк-Андре тер Штеген Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Владислав Крапивцов
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24 декабря 2025, 08:59 6
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Лунин может продолжить выступления в «Милане»

Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия
Футбол | 25 декабря 2025, 06:02 0
Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия
Легенду киевского Динамо хотела купить дортмундская Боруссия

Ващук рассказал, что мог сыграть в Бундеслиге

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 24.12.2025, 09:15
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Футбол | 24.12.2025, 15:49
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
Биатлон | 24.12.2025, 23:45
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 23
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем