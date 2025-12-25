Проблемы для украинца. Жирона собирается усилиться легендой Барселоны
Марк-Андре тер Штеген привлекает внимание «Жироны» и «Астон Виллы»
Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген привлекает внимание двух клубов. Об этом сообщает AS.
По информации источника, 33-летнего футболиста в свое команде хотят видеть «Жирона» и «Астон Вилла». Формат потенциальной сделки – аренда.
В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген провел всего лишь один матч на клубном уровне, он стал сухим. Большую часть сезона 2025/26 немец восстанавливался от травмы. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.
В «Жироне» играет украинский голкипер Владислав Крапивцов.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Бенфики» близок к трансферу в «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин может продолжить выступления в «Милане»
Ващук рассказал, что мог сыграть в Бундеслиге