Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новости для украинцев: игрок Бенфики близок к трансферу в Барселону
Испания
24 декабря 2025, 18:33 |
1063
0

Новости для украинцев: игрок Бенфики близок к трансферу в Барселону

Николас Отаменди может продолжить свою карьеру в каталонском гранде

24 декабря 2025, 18:33 |
1063
0
Новости для украинцев: игрок Бенфики близок к трансферу в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

Аргентинский защитник лиссабонской «Бенфики» Николас Отаменди привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, 37-летний футболист является главным кандидатом на усиление позиции центрального защитника каталонского гранда. На игрока также претендует «Ривер Плейт».

В текущем сезоне Николас Отаменди провел 28 матчей н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

В составе «Бенфики» выступает сразу два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о то, что Трубин и Судаков узнали свои оценки за матч с «Фамаликау».

По теме:
Трансфер на крови. Испанский гранд намерен подписать игрока клуба из рф
Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
«Контакты были». Ключевой игрок Шахтера – о трансфере за границу
Николас Отаменди Георгий Судаков Анатолий Трубин трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу чемпионат Аргентины по футболу Бенфика Барселона Ривер Плейт
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
Футбол | 24 декабря 2025, 18:09 0
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»

Румынский тренер вспомнил период работы в Шахтере

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 24 декабря 2025, 06:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Футбол | 24.12.2025, 11:22
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футбол | 23.12.2025, 22:17
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Бокс | 24.12.2025, 01:02
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 54
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 8
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем