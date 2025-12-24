Новости для украинцев: игрок Бенфики близок к трансферу в Барселону

Аргентинский защитник лиссабонской «Бенфики» Николас Отаменди привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, 37-летний футболист является главным кандидатом на усиление позиции центрального защитника каталонского гранда. На игрока также претендует «Ривер Плейт».

В текущем сезоне Николас Отаменди провел 28 матчей н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

В составе «Бенфики» выступает сразу два украинца: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о то, что Трубин и Судаков узнали свои оценки за матч с «Фамаликау».