Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау
Португалия
23 декабря 2025, 01:37 |
197
0

«Бенфика» добыла победу со счетом 1:0

Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Стали известны оценки Анатолия Трубина и Георгия Судакова за матч чемпионата Португалии против «Фамаликау».

Поединок проходил на стадионе «Да Луж» в Лисссабоне. «Бенфика» с украинцами добыла победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил два сейва. По версии статистического портала WhoScored украинец получил оценку 6.5 – худший балл среди всех игроков, вышедших в стартовом составе «орлов». SofaScore же дал украинцу 7.3 баллов.

Георгий Судаков провел на поле 80 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 7.0 и 7.3 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал Николас Отмемнди из «Бенфики», он получил оценки 7.7 и 7.8.

По теме:
Бенфика – Фамаликау – 1:0. Судаков и сухой матч Трубина. Видео гола и обзор
Экс-игрок Шахтера выделился. Зинченко узнал вердикт по своей игре в Лондоне
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Фамаликау Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Николас Отаменди оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
