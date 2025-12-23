Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау

Стали известны оценки Анатолия Трубина и Георгия Судакова за матч чемпионата Португалии против «Фамаликау».

Поединок проходил на стадионе «Да Луж» в Лисссабоне. «Бенфика» с украинцами добыла победу со счетом 1:0.

Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил два сейва. По версии статистического портала WhoScored украинец получил оценку 6.5 – худший балл среди всех игроков, вышедших в стартовом составе «орлов». SofaScore же дал украинцу 7.3 баллов.

Георгий Судаков провел на поле 80 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили его игру в 7.0 и 7.3 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал Николас Отмемнди из «Бенфики», он получил оценки 7.7 и 7.8.