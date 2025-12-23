Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Чемпионат Португалии
Бенфика
22.12.2025 22:45 – FT 1 : 0
Фамаликау
Португалия
23 декабря 2025, 00:45 | Обновлено 23 декабря 2025, 01:53
1

Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау

Единственный гол для орлов забил Вангелис Павлидис на 34-й минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (справа)

В матче 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика одержала минимальную победу над Фамаликау (1:0).

Поединок состоялся вечером 22 декабря на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Единственный гол в встрече был забит в середине первого тайма. На 34-й минуте нападающий лиссабонского клуба Вангелис Павлидис реализовал пенальти.

Этот удар стал решающим в матче. Во втором тайме Бенфика контролировала ход игры и не позволила соперникам создать серьезную угрозу у своих ворот.

На ноль матч отыграл украинский голкипер орлов Анатолий Трубин. Полузащитник Бенфики Георгий Судаков вышел в основном составе и был заменен на 81-й минуте.

Благодаря этой победе Бенфика догнала Спортинг и продолжает преследование Порту.

Лидеры в Португалии: Порту (43 очка), Спортинг, Бенфика (по 35), Жил Висенте (26), Брага (25), Фамаликау (23).

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 22 декабря 2025

Бенфика – Фамаликау – 1:0

Гол: Вангелис Павлидис, 34 (пен)

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

34’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Фамаликау Вангелис Павлидис пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
