Бенфика – Фамаликау. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 декабря в 22:45 поединок чемпионата Португалии
22 декабря лиссабонская «Бенфика» проведет поединок 15-го тура чемпионата Португалии против клуба «Фамаликау».
Местом проведения матча станет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток раздастся в 22:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бенфика – Фамаликау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – ФамаликауСмотреть трансляцию
|
