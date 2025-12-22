Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Фамаликау. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Португалии
Бенфика
22.12.2025 22:45 – 20 0 : 0
Фамаликау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:54
117
0

Бенфика – Фамаликау. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 декабря в 22:45 поединок чемпионата Португалии

22 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:54
117
0
Бенфика – Фамаликау. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22 декабря лиссабонская «Бенфика» проведет поединок 15-го тура чемпионата Португалии против клуба «Фамаликау».

Местом проведения матча станет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Фамаликау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Фамаликау
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Моуриньо решил, сыграют ли Судаков и Трубин в сегодняшнем матче
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика Фамаликау чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Георгий Судаков Анатолий Трубин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
