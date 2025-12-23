Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Бенфика – Фамаликау – 1:0. Судаков и сухой матч Трубина. Видео гола и обзор
Чемпионат Португалии
Бенфика
22.12.2025 22:45 – FT 1 : 0
Фамаликау
Португалия
23 декабря 2025, 01:31 | Обновлено 23 декабря 2025, 01:33
32
0

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (справа)

В матче 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика одержала минимальную победу над Фамаликау (1:0).

Поединок состоялся вечером 22 декабря на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте нападающий лиссабонского клуба Вангелис Павлидис реализовал пенальти.

На ноль матч отыграл украинский голкипер орлов Анатолий Трубин.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков вышел в основном составе и был заменен на 81-й минуте.

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 22 декабря 2025

Бенфика – Фамаликау – 1:0

Гол: Вангелис Павлидис, 34 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

34’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
