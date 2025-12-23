В матче 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика одержала минимальную победу над Фамаликау (1:0).

Поединок состоялся вечером 22 декабря на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

На 34-й минуте нападающий лиссабонского клуба Вангелис Павлидис реализовал пенальти.

На ноль матч отыграл украинский голкипер орлов Анатолий Трубин.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков вышел в основном составе и был заменен на 81-й минуте.

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 22 декабря 2025

Бенфика – Фамаликау – 1:0

Гол: Вангелис Павлидис, 34 (пен)

Видео гола и обзор матча