Бенфика – Фамаликау – 1:0. Судаков и сухой матч Трубина. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Португалии
В матче 15-го тура чемпионата Португалии Бенфика одержала минимальную победу над Фамаликау (1:0).
Поединок состоялся вечером 22 декабря на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне.
На 34-й минуте нападающий лиссабонского клуба Вангелис Павлидис реализовал пенальти.
На ноль матч отыграл украинский голкипер орлов Анатолий Трубин.
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков вышел в основном составе и был заменен на 81-й минуте.
Чемпионат Португалии. 15-й тур, 22 декабря 2025
Бенфика – Фамаликау – 1:0
Гол: Вангелис Павлидис, 34 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
