Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
22.12.2025 22:45 - : -
Фамаликау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
22 декабря 2025, 07:05 | Обновлено 22 декабря 2025, 07:12
21
0

Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 22 декабря и начнется в 22:45 по Киеву

22 декабря 2025, 07:05 | Обновлено 22 декабря 2025, 07:12
21
0
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22 декабря на Эштадиу да Луш пройдет матч 15-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Фамаликау. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда ставит перед собой по умолчанию только максимальные задачи. Но в прошлом сезоне, уже с Трубиным в воротах, ограничилась только одним трофеем, Кубком Лиги. Казалось бы, летом начинали новый футбольный год успешно. И Спортингу отомстили, взяв победу в Суперкубке, и в квалификации Лиги чемпионов прошли Ниццу с Фенербахче.

Но именно там и допустили, в первом же туре основного раунда, болезненную неудачу, проиграв безвольно дома Карабаху. И это привело к рокировке на посту - сделали ставку на Моуринью - которого в августе уволили в Стамбуле! Начинал, правда, Жозе не лучшим образом. Но на данный момент у Судакова с его новыми партнерами шесть побед при одной ничьей - в дерби со Спортингом. В том числе в Лиге чемпионов после предыдущих неудач обыграли и Аякс, и Наполи.

Фамаликау

Клуб менее двух десятилетий назад, в 2008-2009, играл на совсем уж любительском, пятом дивизионе. Но потом получилось прибавить, а после вхождения в проект новых инвесторов, очень амбициозно, в 2019-м, стартовать в Примейре. Тогда новичок с ходу стал шестым... И больше ни разу не повторил этот результат. Вот и прошлый сезон закончили на восьмой позиции.

Сейчас был неплохой старт, но, кажется, к зиме все-таки немного утратили обороты. В ноябре - начале декабря было два поражения при ничьей. А после победы в крайнем туре (причем крупной, 4:0 с Эспаньолом) получили 1:4 в кубке от Порту.

Статистика личных встреч

В прошлом году Фамаликау ухитрился дважды кряду обыграть столичный гранд - правда, оба раза дома. А в Лиссабоне в январе потом все закончилось разгромным поражением: хозяева остановились, только когда достигли счета 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости сумеют хотя бы за ничью в Лиссабоне зацепиться. Ставим тут на победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,07).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
22 декабря 2025 -
22:45
Фамаликау
Фора Бенфики (-1.5) 2.07 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Южная Африка – Ангола. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Мали – Замбия. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика Фамаликау чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Футбол | 21 декабря 2025, 07:42 8
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии

Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»

Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21 декабря 2025, 07:22 1
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах

Британцу для победы понадобилось шесть раундов

Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Футбол | 22.12.2025, 02:31
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22.12.2025, 05:02
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 7
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 5
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
21.12.2025, 23:42 3
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем