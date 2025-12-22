22 декабря на Эштадиу да Луш пройдет матч 15-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Фамаликау. Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда ставит перед собой по умолчанию только максимальные задачи. Но в прошлом сезоне, уже с Трубиным в воротах, ограничилась только одним трофеем, Кубком Лиги. Казалось бы, летом начинали новый футбольный год успешно. И Спортингу отомстили, взяв победу в Суперкубке, и в квалификации Лиги чемпионов прошли Ниццу с Фенербахче.

Но именно там и допустили, в первом же туре основного раунда, болезненную неудачу, проиграв безвольно дома Карабаху. И это привело к рокировке на посту - сделали ставку на Моуринью - которого в августе уволили в Стамбуле! Начинал, правда, Жозе не лучшим образом. Но на данный момент у Судакова с его новыми партнерами шесть побед при одной ничьей - в дерби со Спортингом. В том числе в Лиге чемпионов после предыдущих неудач обыграли и Аякс, и Наполи.

Фамаликау

Клуб менее двух десятилетий назад, в 2008-2009, играл на совсем уж любительском, пятом дивизионе. Но потом получилось прибавить, а после вхождения в проект новых инвесторов, очень амбициозно, в 2019-м, стартовать в Примейре. Тогда новичок с ходу стал шестым... И больше ни разу не повторил этот результат. Вот и прошлый сезон закончили на восьмой позиции.

Сейчас был неплохой старт, но, кажется, к зиме все-таки немного утратили обороты. В ноябре - начале декабря было два поражения при ничьей. А после победы в крайнем туре (причем крупной, 4:0 с Эспаньолом) получили 1:4 в кубке от Порту.

Статистика личных встреч

В прошлом году Фамаликау ухитрился дважды кряду обыграть столичный гранд - правда, оба раза дома. А в Лиссабоне в январе потом все закончилось разгромным поражением: хозяева остановились, только когда достигли счета 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости сумеют хотя бы за ничью в Лиссабоне зацепиться. Ставим тут на победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,07).