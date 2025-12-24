В Испании начали обсуждать трансфер футболиста Динамо и сборной Украины

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов испанской «Жироны», сообщил Виктор Вацко. По его словам, несколько источников, близких к делам в испанском футболе, подтвердили, что кандидатура Шапаренко обсуждается на уровне клубного менеджмента.

В то же время пока речь идет только о предварительных переговорах. Официальных предложений от «Жироны» «Динамо» не получало, а конкретных шагов по трансферу пока нет.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.