24 декабря 2025, 23:02
В Испании начали обсуждать трансфер футболиста Динамо и сборной Украины

«Жирона» обдумывает шаги к подписанию Шапаренко

В Испании начали обсуждать трансфер футболиста Динамо и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов испанской «Жироны», сообщил Виктор Вацко. По его словам, несколько источников, близких к делам в испанском футболе, подтвердили, что кандидатура Шапаренко обсуждается на уровне клубного менеджмента.

В то же время пока речь идет только о предварительных переговорах. Официальных предложений от «Жироны» «Динамо» не получало, а конкретных шагов по трансферу пока нет.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы Жирона
Дмитрий Олийченко
