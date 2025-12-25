Реал принял решение по топ-таланту. В сборной будут недовольны

В мадридском «Реала» приняли решение по аргентинскому полузащитнику Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд не отдаст 18-летнего футболиста в аренду во второй половине сезона. Уточняется, что это решение вряд ли понравится сборной Аргентины и ее тренеру Лионелю Скаллони, ибо Франко не будет получать достаточно много игровой практики перед чемпионатом мира.

В текущем сезоне Франко Мастантуоно провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться оним забитым мячом м и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что европейский гранд предложил Реалу нападающего.