Реал принял решение по топ-таланту. В сборной будут недовольны
Франко Мастантуоно в аренду зимой не отправится
В мадридском «Реала» приняли решение по аргентинскому полузащитнику Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, испанский гранд не отдаст 18-летнего футболиста в аренду во второй половине сезона. Уточняется, что это решение вряд ли понравится сборной Аргентины и ее тренеру Лионелю Скаллони, ибо Франко не будет получать достаточно много игровой практики перед чемпионатом мира.
В текущем сезоне Франко Мастантуоно провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться оним забитым мячом м и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что европейский гранд предложил Реалу нападающего.
