Испания
24 декабря 2025, 18:12
Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ

«Арсенал» предложил испанскому гранду Габриэля Жезуса

Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Жезус

Лондонский «Арсенал» предложил мадридскому «Реалу» бразильского нападающего Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб предложил 28-летнего футболиста исанскому гранду в качестве замены Эндрику, который на правах аренды перебрался в «Лион». Тренер «сливочных» Хаби Алонсо отказался от такого предложения, ибо в команде есть Мбппе, набирающий форму Родриго и Винисиус.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провел всего лишь четыре матч, результативными действиями не отличился. Большую часть кампании бразилец восстанавливался от травмы.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» готовится покинуть клуб.

