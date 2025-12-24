Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ
«Арсенал» предложил испанскому гранду Габриэля Жезуса
Лондонский «Арсенал» предложил мадридскому «Реалу» бразильского нападающего Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, английский клуб предложил 28-летнего футболиста исанскому гранду в качестве замены Эндрику, который на правах аренды перебрался в «Лион». Тренер «сливочных» Хаби Алонсо отказался от такого предложения, ибо в команде есть Мбппе, набирающий форму Родриго и Винисиус.
В текущем сезоне Габриэл Жезус провел всего лишь четыре матч, результативными действиями не отличился. Большую часть кампании бразилец восстанавливался от травмы.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» готовится покинуть клуб.
