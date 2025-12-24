Европейский гранд предложил Реалу нападающего. Алонсо дал свой ответ

Лондонский «Арсенал» предложил мадридскому «Реалу» бразильского нападающего Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб предложил 28-летнего футболиста исанскому гранду в качестве замены Эндрику, который на правах аренды перебрался в «Лион». Тренер «сливочных» Хаби Алонсо отказался от такого предложения, ибо в команде есть Мбппе, набирающий форму Родриго и Винисиус.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провел всего лишь четыре матч, результативными действиями не отличился. Большую часть кампании бразилец восстанавливался от травмы.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» готовится покинуть клуб.