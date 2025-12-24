Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Легенда Реала готовится покинуть клуб. Нашел место, где намерен играть
Испания
24 декабря 2025, 17:09
744
0

Дани Карвахаль может перебраться в Катар

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль может перебраться в чемпионат Катар. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист смирился с тем, что его время в столице Испании подходит к концу и рассматривает чемпионат Катара как место, где он намерен продолжить свою карьеру. В пользу этого варианта играют меньшее физическое напряжение при игре в одном из катарских клубов и выгодные финансовые условия.

Соглашение между Карвахалем и «Реалом» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне испанец провел всего восемь матчей на клубном уровне во вех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» оформил первое зимнее усиление.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
