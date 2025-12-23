Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Как ожидается, Рубен Невеш присоединится к испанскому гранду
Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает экс-нападающий сборной Саудовской Аравии Абдулмалик Аль-Джабер.
По информации источника, 28-летний футболит бесплатно присоединится к испанскому гранду уже зимой. Игроку также предлагали контракты клубы Английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Рубеш Невеш провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо не хочет видеть в «Реале» звезду с суперзарплатой.
