Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер

Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает экс-нападающий сборной Саудовской Аравии Абдулмалик Аль-Джабер.

По информации источника, 28-летний футболит бесплатно присоединится к испанскому гранду уже зимой. Игроку также предлагали контракты клубы Английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Рубеш Невеш провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо не хочет видеть в «Реале» звезду с суперзарплатой.