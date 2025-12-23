Алонсо не хочет видеть в Реале звезду с суперзарплатой. Речь не о Винисиусе

Мадридский «Реал» в ближайшее время может попрощаться с австрийским защитником Давидом Алабой. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летнего футболиста в команде не хотят видеть ни главный тренер Хаби Алонсо, ни президент клуба Флорентино Перес. Его зарплата составляет более 20 миллионов евро (больше получает только Ктлиан Мбаппе), а соглашение со «сливочными» истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Давид Алаба провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер «Реала».