Испания
23 декабря 2025, 18:19 | Обновлено 23 декабря 2025, 18:46
Алонсо не хочет видеть в Реале звезду с суперзарплатой. Речь не о Винисиусе

В ближайшее время покинуть Мадрид может Давид Алаба

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо и Давид Алаба

Мадридский «Реал» в ближайшее время может попрощаться с австрийским защитником Давидом Алабой. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летнего футболиста в команде не хотят видеть ни главный тренер Хаби Алонсо, ни президент клуба Флорентино Перес. Его зарплата составляет более 20 миллионов евро (больше получает только Ктлиан Мбаппе), а соглашение со «сливочными» истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Давид Алаба провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер «Реала».

