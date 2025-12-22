Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер Реала. Соглашение достигнуто
Испания
22 декабря 2025, 20:41
1

Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер Реала. Соглашение достигнуто

Эндрик ближайшие полгода проведет в аренде в «Лионе»

Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер Реала. Соглашение достигнуто
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик перейдет в «Лион». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний футболист вторую половину текущего сезона на правах аренды проведет в французском клубе. «Реал» и «Лион» достигли следующего соглашения: аренда на полгода без опции выкупа и с покрытием зарплаты бразильца на 50 процентов.

В текущем сезоне Эндрик провел всего три матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует избавиться от Андрея Лунина.

Лион Реал Мадрид Эндрик аренда игрока трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
