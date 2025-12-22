Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер Реала. Соглашение достигнуто
Эндрик ближайшие полгода проведет в аренде в «Лионе»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик перейдет в «Лион». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 19-летний футболист вторую половину текущего сезона на правах аренды проведет в французском клубе. «Реал» и «Лион» достигли следующего соглашения: аренда на полгода без опции выкупа и с покрытием зарплаты бразильца на 50 процентов.
В текущем сезоне Эндрик провел всего три матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует избавиться от Андрея Лунина.
🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025
Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.
The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt
