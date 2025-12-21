Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вратаря сборной Украины выставят на трансфер. Огромная кадровая чистка

«Реал» запланировал распродажу

Вратаря сборной Украины выставят на трансфер. Огромная кадровая чистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» может устроить серьезную перезагрузку состава уже летом.

По информации источников, руководство «сливочных» рассматривает возможность расставания сразу с несколькими футболистами первой команды. В список потенциальных кандидатов на уход попали Фран Гарсия, Гонсало Гарсия, Дани Себальос, Дани Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди, Родриго, Браим Диас, Андрей Лунин, Антонио Рюдигер и Давид Алаба.

Ожидается, что такие решения связаны с намерениями клуба обновить состав, сократить зарплатную ведомость и подготовить команду к новому этапу развития.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

