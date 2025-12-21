Вратаря сборной Украины выставят на трансфер. Огромная кадровая чистка
«Реал» запланировал распродажу
Мадридский «Реал» может устроить серьезную перезагрузку состава уже летом.
По информации источников, руководство «сливочных» рассматривает возможность расставания сразу с несколькими футболистами первой команды. В список потенциальных кандидатов на уход попали Фран Гарсия, Гонсало Гарсия, Дани Себальос, Дани Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди, Родриго, Браим Диас, Андрей Лунин, Антонио Рюдигер и Давид Алаба.
Ожидается, что такие решения связаны с намерениями клуба обновить состав, сократить зарплатную ведомость и подготовить команду к новому этапу развития.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории
«Горняки» больше не планируют оформлять трансферы