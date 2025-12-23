Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 20:23 |
3976
0

Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко

Вингер сборной Украины проведет следующие полгода в составе киевского «Динамо»

23 декабря 2025, 20:23 |
3976
0
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в составе «бело-синей» команды, несмотря на все слухи о переходе в чемпионат Казахстана.

Ранее появлялась информация о том, что в услугах 36-летнего футболиста заинтересован «Актобе», однако эти слухи не соответствуют действительности.

«Ярмоленко в «Актобе»? Это неправда. Он еще будет очень полезен в этом сезоне для киевского «Динамо», как человек с высоким качеством игровой формы. И для той молодежи, которая будет пытаться себя проявлять, где-то привыкать уже к взрослому футболу.

Этот чемпионат он все-таки доиграет в киевском клубе, попытается помочь молодым футболистам немного спрогрессировать, потому что рядом с ним все прогрессируют», – сказал украинский журналист Игорь Цыганык.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Контракт опытного вингера истекает в июне 2026 года, а трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.

По теме:
Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист
Бартулович рассказал, какие позиции в Металлисте 1925 требуют усиления
БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Артем Ярмоленко Игорь Цыганык
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганик
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 22 декабря 2025, 23:36 0
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко

Украинский защитник не вернется в Арсенал

ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
Футбол | 23 декабря 2025, 14:40 5
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой

Ангелина Забарная – обладательница идеальной фигуры

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Футбол | 22.12.2025, 20:23
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
Футбол | 23.12.2025, 19:09
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 16
Футбол
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
21.12.2025, 23:25 7
Футзал
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем