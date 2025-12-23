Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в составе «бело-синей» команды, несмотря на все слухи о переходе в чемпионат Казахстана.

Ранее появлялась информация о том, что в услугах 36-летнего футболиста заинтересован «Актобе», однако эти слухи не соответствуют действительности.

«Ярмоленко в «Актобе»? Это неправда. Он еще будет очень полезен в этом сезоне для киевского «Динамо», как человек с высоким качеством игровой формы. И для той молодежи, которая будет пытаться себя проявлять, где-то привыкать уже к взрослому футболу.

Этот чемпионат он все-таки доиграет в киевском клубе, попытается помочь молодым футболистам немного спрогрессировать, потому что рядом с ним все прогрессируют», – сказал украинский журналист Игорь Цыганык.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Контракт опытного вингера истекает в июне 2026 года, а трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.