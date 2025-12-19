Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 декабря 2025, 19:06
5

Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой

На украинского вингера нацелилось «Актобе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может перебраться в «Актобе». Об этом сообщает Эльдар Аманбаев.

По информации источника, клуб из Казахстана рассматривает возможность подписания 36-елтнего футболиста. Срок соглашения Андрея со столичным грандом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Шовковский определился с будущим после ухода из «Динамо».

avk2307
Не думаю звичайно, але...
Актобе це взагалі одне з самих не цікавих міст Казахстану.
Там немає нічого взагалі в тому місті. Центр як наш умовний в Переяславі чи Борисполі.
Окрім нафти і інвестицій китайських нічого немає.
Дерева - одні карагачі. 
Я б не радив. 
ViAn
Андрій вже заявив офіційно, що влітку закінчує кар'єру. Закінчує в Динамо. Актобе може хотіти, безумовно.
Hey there
Наскільки треба бути розумним щоб коли залишається 4 голи до Рекорду в Упл піти на заробітки в Казахстан…
Звучить якось не дуже правдиво
Саша Мельник
елтного?
