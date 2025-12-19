Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой

Украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может перебраться в «Актобе». Об этом сообщает Эльдар Аманбаев.

По информации источника, клуб из Казахстана рассматривает возможность подписания 36-елтнего футболиста. Срок соглашения Андрея со столичным грандом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.

