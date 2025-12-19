Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо

Коуч планирует взять паузу

Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Несколько недель назад президент Динамо Игорь Суркис решил уволить Александра Шовковского с должности главного тренера «бело-синих»

Как стало известно Sport.ua, коуч пока не думает о возобновлении тренерской карьеры. Александр планирует взять паузу и отдохнуть.

Более того, Шовковский не планирует работать тренером в любом украинском клубе. В будущем Александр все же планирует вернуться к тренерской деятельности, но готов работать в клубе, который будет ставить перед собой высокие цели.

В настоящее время Динамо возглавляет украинский специалист Игорь Костюк. В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «бело-синие» занимают 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

c_a_p2
Вчителем фізкультури в школу яка не ставить ніяких задач. Просто тренувати діток.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Тренерська кар'єра? Високі цілі? От же ж сміхота..
Ответить
+4
Khafre
наступний тренер для збірної України 
Ответить
+1
Alf Nemo
Після таких здобутків 🥴 пора і відпочити. 
Ответить
+1
Xvalenok03
В украинских командах он работать не будет. Будет работать только в командах ставящих высокие цели. Похоже в заграничных.
Кто ж его туда возьмет без опыта?
А галя наша балувана.
Ответить
+1
Artem_Ponomar
можливо повернеться до ролі тренера воротарів, головним в Динамо став вимушено
Ответить
0
Battersea
Эпиииииииииицентр!
Ответить
0
batistuta
Підірвав він своє здоровячко. Мабуть його і в ВСУ не візьмуть, як Гармаша.
Ответить
0
Иван Иванов
я бы тоже отдохнул...
Ответить
0
