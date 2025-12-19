Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо

Несколько недель назад президент Динамо Игорь Суркис решил уволить Александра Шовковского с должности главного тренера «бело-синих»

Как стало известно Sport.ua, коуч пока не думает о возобновлении тренерской карьеры. Александр планирует взять паузу и отдохнуть.

Более того, Шовковский не планирует работать тренером в любом украинском клубе. В будущем Александр все же планирует вернуться к тренерской деятельности, но готов работать в клубе, который будет ставить перед собой высокие цели.

В настоящее время Динамо возглавляет украинский специалист Игорь Костюк. В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «бело-синие» занимают 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.