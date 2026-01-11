Спасительный гол Нкунку. Милан потерял очки в матче с Фиорентиной
Обмен голами во Флоренции
В воскресенье, 11 января, состоялся матч 20-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Миланом».
Игра прошла во Флоренции на стадионе «Стадио Артемио Франки» и завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился без голов. В начале второго тайма «Фиорентина» была активнее и открыла счет на 66-й минуте, когда Комуццо замкнул подачу Гудмундссона с углового.
«Милан» ответил своим голом на 90-й минуте, когда Нкунку с передачи Фофана с линии вратарской переправил мяч в ворота.
После этой ничьи «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице, а «Милан» с 40 баллами занимает вторую строчку.
Серия А. 20-й тур, 11 января
Фиорентина – Милан – 1:1
Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90
