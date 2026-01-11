11 января, в рамках 20 тура Серии А, между собой сыграют Фиорентина – Милан. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Фиорентина

«Фиалки» успели шокировать своих фанатов большим провалом на старте сезона, команда сейчас находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место. Прогресс у команды очевидный, всего одно поражение в четырех матчах и 7 набранных очков за этот период.

В последнем туре был сумасшедший матч в Риме против Лацио, когда удалось выйти вперед на 89-й минуте, благодаря забитому пенальти, но соперник сравнял на 90+5 тоже ударом с точки, в итоге 2:2. Отставание от спасительной 17 строчки составляет всего три очка, так что вся борьба впереди, к тому же, клуб еще играет в Лиге конференций, где пробился в плей-офф. Партнерам не поможет Лемпти из-за травмы, под вопросом Джеко.

Милан

«Красно-черные» начали с поражения этот сезон, но с тех пор не проигрывают в чемпионате уже 17 матчей. Серия хорошая, но есть много необязательных ничьих. Милан идет вторым в чемпионате, отставая от лидирующего Интера на 3 очка.

В последнем туре подопечные Аллегри с трудом вырвали ничью дома против Дженоа – 1:1, сравняв счет только в компенсированное время. Команда нанесла по воротам соперника 32 удара, но в атаке было мало фантазии, скорее банальный навал в конце встречи, против клуба, который ведет борьбу за выживание в элите. Не выйдут на поле Томори и Хименес, было повреждение у Нкунку.

Личные встречи

В прошлом сезоне Милан сыграл на выезде 2:2, а дома обыграл «фиалок» 2:1, команды обменивались голами в последних четырех встречах, а также забивали в этих матчах не меньше трех мячей.

Прогноз

Ожидаю напряженного и непредсказуемого матча, в котором гости котируются небольшими фаворитами. Милан никогда не ассоциировался со стабильностью, даже в свои лучшие годы. Я жду футбола на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Есть ощущение, что будет результативная ничья, поставлю на обмен голами за 1,81.