В воскресенье, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и «Милан».

Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Стадио Артемио Франки».

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фиорентина – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция