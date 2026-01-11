11.01.2026 16:00 - : -
Фиорентина – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января в 16:00 поединок Серии А
В воскресенье, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и «Милан».
Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Стадио Артемио Франки».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Фиорентина – МиланСмотреть трансляцию
|
