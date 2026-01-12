11.01.2026 16:00 – FT 1 : 1
Фиорентина – Милан – 1:1. Как Нкунку спас на 90-й. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26
11 января Фиорентина и Милан расписали ничью в матче 20-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У хозяев на 66-й минуте забил Пьетро Комуццо, россонери на 90-й спас Кристофер Нкунку.
Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января
Фиорентина – Милан – 1:1
Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Комуццо, 66 мин.
ГОЛ! 1:1 Нкунку, 90 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Милан), асcист Юссуф Фофана.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Комуццо (Фиорентина), асcист Альберт Гудмундссон.
45’ +2
Паоло Ваноли (Фиорентина) получает красную карточку.
