11 января Фиорентина и Милан расписали ничью в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 1:1.

У хозяев на 66-й минуте забил Пьетро Комуццо, россонери на 90-й спас Кристофер Нкунку.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января

Фиорентина – Милан – 1:1

Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Комуццо, 66 мин.

ГОЛ! 1:1 Нкунку, 90 мин.