Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Милан – 1:1. Как Нкунку спас на 90-й. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Италии
Фиорентина
11.01.2026 16:00 – FT 1 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2026, 09:59 |
100
0

Фиорентина – Милан – 1:1. Как Нкунку спас на 90-й. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26

12 января 2026, 09:59 |
100
0
Фиорентина – Милан – 1:1. Как Нкунку спас на 90-й. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января Фиорентина и Милан расписали ничью в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев на 66-й минуте забил Пьетро Комуццо, россонери на 90-й спас Кристофер Нкунку.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 11 января

Фиорентина – Милан – 1:1

Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Комуццо, 66 мин.

ГОЛ! 1:1 Нкунку, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Милан), асcист Юссуф Фофана.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Комуццо (Фиорентина), асcист Альберт Гудмундссон.
45’ +2
Паоло Ваноли (Фиорентина) получает красную карточку.
По теме:
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – Вольфсбург – 8:1. Контент 18+ на Альянц Арене. Видео голов, обзор
Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов
Кристофер Нкунку видео голов и обзор Фиорентина Милан Фиорентина - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
Футбол | 11 января 2026, 15:14 4
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики

Уэсли может покинуть Аль-Наср

От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12 января 2026, 08:30 3
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта

Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12.01.2026, 08:08
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11.01.2026, 17:21
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Защитник Динамо может продолжить карьеру во втором дивизионе Турции
Футбол | 12.01.2026, 10:23
Защитник Динамо может продолжить карьеру во втором дивизионе Турции
Защитник Динамо может продолжить карьеру во втором дивизионе Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 15
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем