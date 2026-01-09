Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги

Представьте себя Фликом. Работаете хорошо, решаете проблемы, тихонько ожидаете трансфера нового центрального защитника – и вдруг боссы приглашают в команду Канселу. А зачем? Слева есть Бальде. Справа есть Кунде. Оба – сильные футболисты, второй – как вариант, лучший на позиции в мировом футболе. Тем не менее, португалец будет играть за «Барселону». Ну, будет сидеть на скамейке запасных. Даст команде глубину, вот это вот все – но не решит ее главные проблемы. Это что-то из серии с тремя топовыми вратарями и продажей Мартинеса: выглядело плохо вот прямо сразу. «Барселона» вынуждена минимизировать риски в трансферах, но вместе с каждым подобным она еще и минимизирует свои шансы стать сильнее и выйти на новый уровень. А главное: минимизирует свои шансы сохранить Флика в клубе надолго.

Короче, в каталонском царстве не все так радужно, как кажется. А вот у читателей нашей рубрики – вполне. На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на каждое событие. Год начали мощно. Ниже – попытка повторить этот топовый результат.

09.01. Хетафе – Реал Сосьедад, ИТБ1(0.5), кф. 1.62

Неделю назад «Сосьедад» провел сильный матч с «Атлетико» (1:1). Но команда все еще в последней трети таблицы. Не просто так уволила тренера несколько недель назад. Новый – американец, который до этого работал в Бундеслиге, поэтому никаких парковок автобусов не будет, только атака и смелость. На данный момент имеем такую статистику: «Сосьедад» пропустил в 9 из 9 выездов сезона в чемпионате, а вместе с прошлым розыгрышем серия еще длиннее и насчитывает аж 20 поединков... Дырявая защита. И никаких причин, почему она станет надежной сейчас. «Хетафе» тяжело даются голы, но дома команда забивала в большинстве матчей, а без дуэлей с мадридскими грандами – в 5 из 6 поединков сезона ЛЛ. Футболисты атаки местных просто выполнят свою привычную работу.

10.01. Овьедо – Бетис, Обе забьют, кф. 1.9

«Овьедо» провел 2 матча с новым тренером – и дважды впечатлил. Сначала сдержал «Сельту» (0:0), затем зарубился с «Алавесом» (1:1). Не проиграл обоим по ударам. Был достаточно убедительным в двух разных игровых сценариях. Короче, чуть ли не 2 самых сильных матча сезона – это пик команды. Все еще слаба и мало забивает, но если не сейчас отличаться, то когда вообще? «Бетис» пропустил 5 в последнем туре и минимум мяч в 7 из 9 гостевых поединков розыгрыша ЛЛ. Он защищается стабильно ненадежно. Уже играл на аренах 2 других новичков сезона Примеры – на обоих пропустил. Правда, и забил тоже: 2:2 и 1:1. Гол приезжих – вообще железо. Ранее они отличились в 5 из 5 матчей против команд из 15 строчки таблицы и ниже. Главному аутсайдеру также забьют.

10.01. Овьедо – Бетис, Угловые: ТБ9.5, кф. 1.8

Еще один прогноз на матч. В паре первых поединков с новым тренером «Овьедо» выполнил по 5+ угловых, а в последнем нанес 18 ударов по воротам соперника на его поле. Команда отнюдь не пассивна. Будет атаковать, будет зарабатывать корнеры. «Бетис» без мяча активностью не отличается, поэтому в сезоне позволяет соперникам подавать в среднем по 5.56 – на уровне с аутсайдерами ЛЛ. Поэтому «Овьедо» свои подачи от флажка выполнит. «Бетис» с его тягой к атаке – также. У гостей в сезоне 7 проходов ставки на ТБ9.5 корнеров в выездных матчах ЛЛ. Только «Барселона» имеет лучшую статистику. Трендовый вариант для «Бетиса». Для «Овьедо» – также, потому что ТБ9.5 сыграл в 67% его домашних матчей. А с новым тренером, вероятно, процент только возрастет.

10.01. Вильярреал – Алавес, П1+ТМ4.5, кф. 1.71

Хорошо, пришло время ставить на «Вильярреал». Долго не хотелось, потому что казалось, что вот-вот – и команда начнет терять очки. Но уже январь, а она все побеждает и побеждает. С самого старта сезона проиграла только клубам топ-4 Ла Лиги. Против остальных – 38 набранных очков из 42 возможных, 12 побед. Это машина для побед над слабыми. Даже «Реал» и «Барселона» не настолько стабильны в матчах с середняками и аутсайдерами. «Алавес» – лишь еще один середняк с составом уровня аутсайдера. Проблем быть не должно, а учитывая последний отрезок гостей (5 поражений в 7 турах) – тем более. «Вильярреал» возьмет свое. Зачем ТМ? Для увеличения коэффициента. У «Алавеса» ТМ4.5 сыграл – внимание! – в 18 из 18 матчей сезона ЛЛ. Легко предположить, что сыграет еще разочек.

10.01. Жирона – Осасуна, Х2, кф. 1.61

У «Жироны» 2 победы в 6 последних турах, лучший игрок обоих матчей – Цыганков. Приятно? Да. Но расклад сейчас таков, что либо Виктор сияет и вытягивает в соло, либо команда вообще не побеждает. Тогда такой себе фаворит, не так ли? «Жирона» не играет в топ-футбол. «Осасуна» также не то чтобы впечатляет, но в таблице намного выше, а за последние 5 туров потерпела единственное поражение, но и то – самой «Барселоне» на арене топ-соперника. У команды 9 лузов в 18 турах, но большинство – в матчах с элитными оппонентами. Против клубов ниже нее в таблице – только 1 поражение в 7 поединках. Большинство дуэлей выиграно. В прошлом сезоне этой команде не хватило очка, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Гости просто сильнее. Верю в Витю, но не в «Жирону».

10.01. Валенсия – Эльче, П1, кф. 2.25

Слишком. Большой. Коэффициент. Поэтому нужно играть. «Валенсия» – аутсайдер Ла Лиги. Об этом нам сообщает таблица Примеры. Но по ожидаемым очкам «летучие мыши» в топ-11 лучших. Ни один клуб лиги не имеет большего недобора очков, чем «Валенсия». Ей просто не везет. Уровень игроков и уровень футбола позволяют надеяться на сохранение прописки. Каким образом? Благодаря домашним победам. В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла в чемпионате 11 матчей, но в гостях – только 2. В этом сезоне у нее 3 победы, каждая – домашняя. Именно на своем поле «Валенсия» проводит хорошие матчи. А сейчас примет новичка лиги: а кого побеждать, если не его? «Эльче» принято хвалить, но у команды 5 подряд гостевых поражений в ЛЛ. Здесь он сладкая булка для нуждающихся.

11.01. Райо Вальекано – Мальорка, ИТБ2(0.5), кф. 1.71

Иногда мне кажется, что букмекер просто любит «Райо». Команда играет в хороший футбол – факт. Ее матчи приятно и интересно смотреть – факт. Но она почти не побеждает – также факт. 4 победы с 18 попыток. В среднем больше одного пропущенного за матч. Буквально неделю назад «Райо» не удержал на этой же арене победный счет с «Хетафе» (1:1), который просто не умеет играть первым номером: а что еще нужно команде, чтобы сыграть на ноль? «Вальекано» слишком романтичен. А «Мальорка» годами прагматична. Уже не раз говорил, что в таких случаях стоит ставить на эффективных, а не эффектных. В «Мальорку» же верить очень легко, ведь команда забила в 6 из 7 последних туров чемпионата. Последний раз на выезде отличилась еще до перерыва.

11.01. Леванте – Эспаньол, ТБ2, кф. 1.52

На прошлой неделе вратарь «Леванте» Райан сотворил чудо: 7 сейвов и отбитый пенальти. Если бы не он, команда пропустила бы минимум 2-3 мяча. А так победила аж 3:0. Ну вроде очевидно, что склонность к футболу атака на атаку есть: забивать «Леванте» умеет и любит, а обороной занимается только вратарь. Это уже аргумент ловить ТБ. Но не единственный. Можно поднять статистику сезона, чтобы установить, что местные большинство матчей провели с 3+ голами. А ТБ1.5 у них так вообще залетел в 16 из 17 туров, то есть почти во всех и почти рекорд сезона. «Эспаньол» может играть скучно – а может и не играть. 8 заходов ТБ2.5 по состоянию на первую половину января уже есть. В прошлом туре сыграл атака на атаку даже с «Барселоной». Если ставить на матч, то только на голы в нем.

11.01. Барселона – Реал Мадрид, ИТБ1(1.5), кф. 1.8

Технически этот матч здесь лишний: не поединок Ла Лиги, а финал Суперкубка Испании. Но как же обойти стороной Класико? Особенно сейчас, когда его так легко прогнозировать. В конце полуфинала с «Атлетико» Хаби не имел на поле ни одного центрального защитника. Очевидно, что не от хорошей жизни. Кто-то травмирован. Кто-то не в форме. «Реал» просто не имеет возможности играть в защите на топ-уровне. Уже пропускал с Хаби 4 от «ПСЖ», 5 от «Атлетико», 2 от «Ман Сити». Почему одна из лучших атак Европы должна быть у ворот Куртуа менее успешной, чем упомянутые? «Барселона» в форме: выиграла 9 раз подряд в чемпионате, забила 5 в ворота «Атлетика» несколько дней назад. В 5 из 6 последних Класико огорчила «Реал» минимум дважды.

12.01. Севилья – Сельта, ИТБ2(1.5), кф. 2.6

Последний прогноз – самый высокий коэффициент. Так получилось. Причина: букмекер не верит в «Сельту». Зря. В фактической таблице между ней и «Севильей» всего 3 строки, но в таблице xPTS – аж 7. В обеих выше «Сельта». Она лучше играет в футбол. Да и вообще представитель от Испании в еврокубках. «Севилья» же регулярно садится в лужу в сезоне. Самое свежее: проиграла «Леванте» 0:3 неделю назад, хотя до этого аутсайдер не побеждал вообще с октября. А дома «Севилья» еще и вынуждена играть первым номером. Не умеет, поэтому в большинстве поединков на собственной арене в сезоне ЛЛ проиграла. А в 6 из 9 еще и пропустила здесь минимум дважды. «Сельта» атаковать любит: неделю назад забила 4, в 6 из 9 крайних туров – минимум 2. Слишком большой коэффициент на выполнение ею ее же нормы.

