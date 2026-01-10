Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 14:57
2035
0

Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо

Наставник «Лехии» Гданьск Джон Карвер не рассчитывает на 19-летнего Кирила Пашко

ФК Динамо Киев. Кирилл Пашко

Украинский вингер Кирилл Пашко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», вернется в Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна.

В январе 2025 года футболист отправился в чемпионат Польши, чтобы провести один сезон в составе «Лехии» Гданьск. Однако, Пашко не сумел побороться за место в стартовом составе и выходил на поле только во время тренировок.

В четверг, 8 января, польский клуб отправился в Турцию для проведения тренировочных сборов. Главный тренер Джон Карвер взял в Белек 27 футболистов, в том числе и пять украинцев, однако от услуг 19-летнего Кирилла решил отказаться.

Арендное соглашение будет прервано досрочно, вингер вернется в расположение «Динамо».

В прошлом сезоне Пашко провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз выходил на поле в поединке Юношеской лиги УЕФА. В активе футболиста – шесть игр за сборную Украины U-17, где он забил два гола.

Динамо Киев чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Кирилл Пашко Джон Карвер трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
