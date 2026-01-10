Лехия Гданьск взяла на сборы 5 украинских игроков. Двое принадлежат Динамо

Польская «Лехия» Гданьск отправилась в Турцию для проведения тренировочных сборов и подготовки ко второй части чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В четверг, 8 января, футболисты во главе с наставником Джоном Карвером прибыли в аэропорт Анталии, откуда отправилась в клуб «Мегасарай» в Белеке, где будут базироваться в течение следующих двух недель.

Главный тренер польского клуба рассчитывает на пятерых футболистов – в Турцию прилетели вратарь Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук, полузащитники Иван Желизко, Антон Царенко и форвард Богдан Вьюнник.

Дячук и Царенко принадлежат киевскому «Динамо», а в Польше играют на правах аренды до завершения сезона 2025/26.

«Лехия» занимает 13-е место в турнирной таблице, однако из-за высокой плотности среди команд все может измениться в ближайших турах. Например, от десятой позиции команду Джона Карвера отделяет всего один балл.

Заявка Лехии на тренировочные сборы в Турции