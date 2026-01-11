Марта Костюк – Арина Соболенко. Финал WTA 500 в Брисбене. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 500 в Австралии
11 января украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Арине Соболенко в финале турнира WTA 500 в Брисбене.
Украинка уступила со счетом 4:6, 3:6 за 1 час и 18 минут. Костюк провела пятое очное противостояние против Соболенко и потерпела пятое поражение.
Марта в четвертый раз в карьере сыграла в финале на уровне Тура и впервые с апреля 2024 года.
🏆 WTA 500 Брисбен. Хард. Финал
🏳️ Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [16] – 6:4, 6:3
Видеообзор матча
