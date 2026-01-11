Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марта Костюк – Арина Соболенко. Финал WTA 500 в Брисбене. Видеообзор матча
11 января 2026, 10:13
Марта Костюк – Арина Соболенко. Финал WTA 500 в Брисбене. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 500 в Австралии

Марта Костюк – Арина Соболенко. Финал WTA 500 в Брисбене. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 января украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Арине Соболенко в финале турнира WTA 500 в Брисбене.

Украинка уступила со счетом 4:6, 3:6 за 1 час и 18 минут. Костюк провела пятое очное противостояние против Соболенко и потерпела пятое поражение.

Марта в четвертый раз в карьере сыграла в финале на уровне Тура и впервые с апреля 2024 года.

🏆 WTA 500 Брисбен. Хард. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [16] – 6:4, 6:3

Видеообзор матча

КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
