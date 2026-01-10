Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Главный тренер «Бенфики» португальский специалист Жозе Моуринью принял жесткое решение после поражения от «Браги» (1:3) в полуфинале Кубка португальской лиги.

Как сообщает Daily Mail, команда, в составе которой выступают футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, не получила выходного после досадного поражения.

Сразу после финального свистка футболисты отправились на клубную базу в Сейшале, где остались на ночь. В ближайшие дни «орлы» будут работать в закрытом режиме без выезда за пределы базы.