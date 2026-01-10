Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Португалия
10 января 2026, 22:22 |
422
0

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

10 января 2026, 22:22 |
422
0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» португальский специалист Жозе Моуринью принял жесткое решение после поражения от «Браги» (1:3) в полуфинале Кубка португальской лиги.

Как сообщает Daily Mail, команда, в составе которой выступают футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, не получила выходного после досадного поражения.

Сразу после финального свистка футболисты отправились на клубную базу в Сейшале, где остались на ночь. В ближайшие дни «орлы» будут работать в закрытом режиме без выезда за пределы базы.

По теме:
Витория Гимараеш – Брага. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Витория – Брага. Прогноз и анонс на финал Кубка португальской лиги
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Жозе Моуриньо Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Футбол | 10 января 2026, 20:05 0
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда

Хозяева поля вырвали победу в конце встречи

Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10 января 2026, 05:55 5
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира

Наклейка на винтовке могла стоить Лу результата

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 31
Теннис
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем