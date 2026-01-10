Португалия10 января 2026, 22:22 |
422
0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Тренера разозлило поражение от «Браги»
10 января 2026, 22:22 |
422
0
Главный тренер «Бенфики» португальский специалист Жозе Моуринью принял жесткое решение после поражения от «Браги» (1:3) в полуфинале Кубка португальской лиги.
Как сообщает Daily Mail, команда, в составе которой выступают футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, не получила выходного после досадного поражения.
Сразу после финального свистка футболисты отправились на клубную базу в Сейшале, где остались на ночь. В ближайшие дни «орлы» будут работать в закрытом режиме без выезда за пределы базы.
Читайте также:В Португалии обвинили Моуринью во лжи в отношении украинца
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2026, 20:05 0
Хозяева поля вырвали победу в конце встречи
Биатлон | 10 января 2026, 05:55 5
Наклейка на винтовке могла стоить Лу результата
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 08:03 8
10.01.2026, 08:55 31
09.01.2026, 13:29 1
08.01.2026, 16:31 25
09.01.2026, 13:43 49
09.01.2026, 08:33 6
09.01.2026, 07:42 4
08.01.2026, 16:48