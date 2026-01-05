Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Португалии обвинили Моуринью во лжи в отношении украинца
Португалия
05 января 2026, 23:08
В Португалии обвинили Моуринью во лжи в отношении украинца

Франсишку трудно поверить, что тренер не знает Батагова

В Португалии обвинили Моуринью во лжи в отношении украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Португальский журналист Бруну Франсишку прокомментировал слова главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью об украинском защитнике «Трабзонспора» Арсении Батагове. Ранее Моуринью отрицал интерес к игроку, заявив, что даже не знает, о ком идет речь, однако Франсишку в это не верит.

«Моуринью говорил о Батагове и все отрицал. Он сказал, что даже не знает его. Мне трудно в это поверить, учитывая, что игрок выступает в Турции, а Моуринью также там работал», – написал журналист.

«Батагов имеет интересные характеристики, но теперь очень высоко ценится. Клубы должны находить таких игроков раньше, а не тогда, когда они стоят 20 миллионов», – отметил журналист.

Бенфика трансферы Трабзонспор Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко
