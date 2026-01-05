В Португалии обвинили Моуринью во лжи в отношении украинца
Франсишку трудно поверить, что тренер не знает Батагова
Португальский журналист Бруну Франсишку прокомментировал слова главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью об украинском защитнике «Трабзонспора» Арсении Батагове. Ранее Моуринью отрицал интерес к игроку, заявив, что даже не знает, о ком идет речь, однако Франсишку в это не верит.
«Моуринью говорил о Батагове и все отрицал. Он сказал, что даже не знает его. Мне трудно в это поверить, учитывая, что игрок выступает в Турции, а Моуринью также там работал», – написал журналист.
«Батагов имеет интересные характеристики, но теперь очень высоко ценится. Клубы должны находить таких игроков раньше, а не тогда, когда они стоят 20 миллионов», – отметил журналист.
